Анекдот дня: как правильно плакаться за жизнь и как разговаривают змеи

И, кстати, анекдот таки у нас сегодня не один – чтоб позитива с утра да побольше:

***

Роза Марковна вечером пришла к подруге поплакаться за жизнь…

Смеялись до утра.

***

– Моня, почему Сарочка на тебя дуется?

– Ой вэй, вчера принёс ей платье. Она говорит: «Дурак, это никто не носит».

– Ну и что?

– Сегодня таки принёс другое, так она говорит: «Идиёт, это же носят все!»

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