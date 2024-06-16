Анекдот дня: как правильно плакаться за жизнь и как разговаривают змеи

Всех с добрым воскресным утром! И пусть этот день станет для вас по-настоящему добрым и позитивным, даже несмотря на то, что прогноз синоптиков на сегодня не ахти… Ну а если вас так и тянет на поплакаться за жизнь, то сделайте это так же, как героиня нашего сегодняшнего анекдота.
И, кстати, анекдот таки у нас сегодня не один – чтоб позитива с утра да побольше:
***
Роза Марковна вечером пришла к подруге поплакаться за жизнь…
Смеялись до утра.
***
– Моня, почему Сарочка на тебя дуется?
– Ой вэй, вчера принёс ей платье. Она говорит: «Дурак, это никто не носит».
– Ну и что?
– Сегодня таки принёс другое, так она говорит: «Идиёт, это же носят все!»
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