Анекдот дня: как правильно плакаться за жизнь и как разговаривают змеи

Анекдот дня: как правильно плакаться за жизнь и как разговаривают змеи

Всех с добрым воскресным утром! И пусть этот день станет для вас по-настоящему добрым и позитивным, даже несмотря на то, что прогноз синоптиков на сегодня не ахти… Ну а если вас так и тянет на поплакаться за жизнь, то сделайте это так же, как героиня нашего сегодняшнего анекдота.

И, кстати, анекдот таки у нас сегодня не один – чтоб позитива с утра да побольше:

***

Роза Марковна вечером пришла к подруге поплакаться за жизнь…
Смеялись до утра.

анекдот: змея и теща

***

– Моня, почему Сарочка на тебя дуется?
– Ой вэй, вчера принёс ей платье. Она говорит: «Дурак, это никто не носит».
– Ну и что?
– Сегодня таки принёс другое, так она говорит: «Идиёт, это же носят все!»

Платье Сарочки

Про родителей Сары

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