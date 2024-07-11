Анекдот дня: что происходит на одесском пляже и как ходит по квартире Яша

Привет, одесситы и не только! Отличного всем настроения и дня удачного (и хоть немного прохлады, верно?). и советуем таки начать день с минутки позитива по-одесски.
Ох, и жара!.. Прямо можно таки сказать, африканская. А где в Одессе можно хоть немного от нее спастись? Конечно же, на пляже! Вот и наведаемся туда:
На одесском пляже мама ребенку:
– Боря, выйди с моря, чтоб ты сдох, и разлагайся себе на песочке, чтоб у тебя ручки и ножки отсохли!
***
Одесса, пляж. С моря истошный крик: хелп ми, хелп ми!
– Сёма, таки посмотри на этого пижона: когда вся Одесса училась плавать, этот поц учил английский!
***
Яша, ты почему ходишь по квартире в одних трусах?
– В двух жарко!
Хотите больше анекдотов?