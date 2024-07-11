Анекдот дня: что происходит на одесском пляже и как ходит по квартире Яша

Ох, и жара!.. Прямо можно таки сказать, африканская. А где в Одессе можно хоть немного от нее спастись? Конечно же, на пляже! Вот и наведаемся туда:

На одесском пляже мама ребенку:

– Боря, выйди с моря, чтоб ты сдох, и разлагайся себе на песочке, чтоб у тебя ручки и ножки отсохли!

***

Одесса, пляж. С моря истошный крик: хелп ми, хелп ми!

– Сёма, таки посмотри на этого пижона: когда вся Одесса училась плавать, этот поц учил английский!

***

Яша, ты почему ходишь по квартире в одних трусах?

– В двух жарко!

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