Анекдот дня: что происходит на одесском пляже и как ходит по квартире Яша

Анекдот дня: что происходит на одесском пляже и как ходит по квартире Яша

Привет, одесситы и не только! Отличного всем настроения и дня удачного (и хоть немного прохлады, верно?). и советуем таки начать день с минутки позитива по-одесски.

Ох, и жара!.. Прямо можно таки сказать, африканская. А где в Одессе можно хоть немного от нее спастись? Конечно же, на пляже! Вот и наведаемся туда:

На одесском пляже мама ребенку:
– Боря, выйди с моря, чтоб ты сдох, и разлагайся себе на песочке, чтоб у тебя ручки и ножки отсохли!

***
Одесса, пляж. С моря истошный крик: хелп ми, хелп ми!
– Сёма, таки посмотри на этого пижона: когда вся Одесса училась плавать, этот поц учил английский!

На пляже дети закопали папу, карикатура

***
Яша, ты почему ходишь по квартире в одних трусах?
– В двух жарко!

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