Анекдот дня: почему бежит Роза

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
Менеджер одесского банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять ещё и ипотечный кредит.
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— Я вот что вам скажу, Сема: не надувайте резиновую женщину слишком быстро. А не то получится — дама готова к сексу, а у вас голова кружится.
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— Роза, почему ты бежишь?
— Чтобы помешать драке.
— А кто дерётся?
— Мой друг Семен и я.
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