Анекдот дня: почему бежит Роза

Менеджер одесского банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять ещё и ипотечный кредит.

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— Я вот что вам скажу, Сема: не надувайте резиновую женщину слишком быстро. А не то получится — дама готова к сексу, а у вас голова кружится.

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— Роза, почему ты бежишь?

— Чтобы помешать драке.

— А кто дерётся?

— Мой друг Семен и я.

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