Анекдот дня: подбора шуток на масленицу

Если у вас и седьмой блин комом, к черту блины пеките комочки!!!

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Приходит зять к теще на блины.

— Угощайся, зятек!

Тот ест да нахваливает, а хозяйка еле успевает печь новые.

— Хороши, у тебя блины, да вот только толстоваты.

— Так ты по два тогда не бери!!!

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Если на шесте повисла женщина – это стриптиз, если мужчина – Масленица.

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Дамы! После окончания масленицы, спортзал ждет нас на блины. В наличии блины по 5, 10 и 15 кг.

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