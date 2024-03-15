Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: подбора шуток на масленицу

Анекдот дня: подбора шуток на масленицу

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.

Если у вас и седьмой блин комом, к черту блины пеките комочки!!!

*****

Приходит зять к теще на блины.

— Угощайся, зятек!

Тот ест да нахваливает, а хозяйка еле успевает печь новые.

— Хороши, у тебя блины, да вот только толстоваты.

— Так ты по два тогда не бери!!!

*****

Если на шесте повисла женщина – это стриптиз, если мужчина – Масленица.

*****

Дамы! После окончания масленицы, спортзал ждет нас на блины. В наличии блины по 5, 10 и 15 кг.

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