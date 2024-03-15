Анекдот дня: подбора шуток на масленицу

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.
Если у вас и седьмой блин комом, к черту блины пеките комочки!!!
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Приходит зять к теще на блины.
— Угощайся, зятек!
Тот ест да нахваливает, а хозяйка еле успевает печь новые.
— Хороши, у тебя блины, да вот только толстоваты.
— Так ты по два тогда не бери!!!
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Если на шесте повисла женщина – это стриптиз, если мужчина – Масленица.
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Дамы! После окончания масленицы, спортзал ждет нас на блины. В наличии блины по 5, 10 и 15 кг.
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