Анекдот дня: добір жартів на масляну

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.
Якщо у вас і сьомий млинець грудкою, до біса млинці печіть грудочки!!!
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Приходить зять до тещі на млинці.
— Пригощайся, зятек!
Той їсть та нахвалює, а господиня ледве встигає пекти нові.
— Гарні, у тебе млинці, та от тільки товстуваті.
— Так ти по два тоді не бери!!!
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Якщо на жердині повисла жінка — це стриптиз, якщо чоловік — Масляна.
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Пані! Після закінчення Масляної, спортзал чекає нас на млинці. У наявності млинці по 5, 10 і 15 кг.
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