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Анекдот дня: добір жартів на масляну

Анекдот дня: добір жартів на масляну

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.

Якщо у вас і сьомий млинець грудкою, до біса млинці печіть грудочки!!!

*****

Приходить зять до тещі на млинці.

— Пригощайся, зятек!

Той їсть та нахвалює, а господиня ледве встигає пекти нові.

— Гарні, у тебе млинці, та от тільки товстуваті.

— Так ти по два тоді не бери!!!

*****

Якщо на жердині повисла жінка — це стриптиз, якщо чоловік — Масляна.

*****

Пані! Після закінчення Масляної, спортзал чекає нас на млинці. У наявності млинці по 5, 10 і 15 кг.

У нас є й інші анекдоти:

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