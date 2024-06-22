Анекдот дня: почему у Яши и Сарочки в это воскресенье разгрузочный день

— Софочка, голубушка, вы мне по старой дружбе в долг не дадите?

— Семён Маркович, я очень извиняюсь, но я таки вынуждена уточнить: в долг — это куда?

*****

— Фима, ты чего такой недовольный?

— Все меня терпеть не могут, буквально все!

— Ну зачем ты преувеличиваешь? Я таки понимаю, когда ты говоришь о тех, кто тебя знает, но все — это уже преувеличение!

*****

— Яша! В это воскресенье у нас разгрузочный день!

— Сарочка, а шо таки случилось? У нас стал пустой холодильник?!

— Нет!.. Нас никто не пригласил в гости!..

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