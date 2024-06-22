Анекдот дня: почему у Яши и Сарочки в это воскресенье разгрузочный день

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Софочка, голубушка, вы мне по старой дружбе в долг не дадите?
— Семён Маркович, я очень извиняюсь, но я таки вынуждена уточнить: в долг — это куда?
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— Фима, ты чего такой недовольный?
— Все меня терпеть не могут, буквально все!
— Ну зачем ты преувеличиваешь? Я таки понимаю, когда ты говоришь о тех, кто тебя знает, но все — это уже преувеличение!
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— Яша! В это воскресенье у нас разгрузочный день!
— Сарочка, а шо таки случилось? У нас стал пустой холодильник?!
— Нет!.. Нас никто не пригласил в гости!..
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