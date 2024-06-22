Анекдот дня: почему у Яши и Сарочки в это воскресенье разгрузочный день

Анекдот дня: почему у Яши и Сарочки в это воскресенье разгрузочный день

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

— Софочка, голубушка, вы мне по старой дружбе в долг не дадите?
— Семён Маркович, я очень извиняюсь, но я таки вынуждена уточнить: в долг — это куда?

*****

— Фима, ты чего такой недовольный?
— Все меня терпеть не могут, буквально все!
— Ну зачем ты преувеличиваешь? Я таки понимаю, когда ты говоришь о тех, кто тебя знает, но все — это уже преувеличение!

*****

— Яша! В это воскресенье у нас разгрузочный день!
— Сарочка, а шо таки случилось? У нас стал пустой холодильник?!
— Нет!.. Нас никто не пригласил в гости!..

У нас есть и другие анекдоты:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня: почему ребенок Бори не засыпает
    Анекдот дня: почему ребенок Бори не засыпает

    Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: что готовит Соня Моне и шо съела в ресторане Софочка
    Анекдот дня: что готовит Соня Моне и шо съела в ресторане Софочка

    Привет, одесситы! Настрой у всех боевой? Ну, а если это не совсем так, то давайте срочно это исправлять! Например, с помощью утренней порции позитива от «Одесской жизни».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: «пособие» для тех, кому надоела жара
    Анекдот дня: «пособие» для тех, кому надоела жара

    Утро доброе! Рабочая неделя подошла к своему «экватору», и пожелание удачного и продуктивного рабочего дня как никогда в силе. И без утренней порции позитива уж точно не обойтись.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: откуда у Яши такая элегантная шляпа
    Анекдот дня: откуда у Яши такая элегантная шляпа

    Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: что скрывают одесские трамваи
    Анекдот дня: что скрывают одесские трамваи

    Всем привет и с понедельником! И пускай этот день, равно как и вся предстоящая неделя окажутся удачными и продуктивными. И в этом, конечно же, поможет утренняя порция позитива от «Одесской жизни».

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua