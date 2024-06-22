Анекдот дня: чому у Яші та Сарочки цієї неділі розвантажувальний день

— Софочко, голубонько, ви мені за старою дружбою в борг не дасте?

— Семене Марковичу, я дуже перепрошую, але я таки змушена уточнити: у борг — це куди?

*****

— Фімо, ти чого такий незадоволений?

— Усі мене терпіти не можуть, буквально всі!

— Ну навіщо ти перебільшуєш? Я таки розумію, коли ти говориш про тих, хто тебе знає, але всі — це вже перебільшення!

*****

— Яша! Цієї неділі в нас розвантажувальний день!

— Сарочко, а шо таки сталося? У нас став порожній холодильник?!

— Ні!.. Нас ніхто не запросив у гості!..

У нас є й інші анекдоти: