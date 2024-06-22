Анекдот дня: чому у Яші та Сарочки цієї неділі розвантажувальний день

Анекдот дня: чому у Яші та Сарочки цієї неділі розвантажувальний день

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!

— Софочко, голубонько, ви мені за старою дружбою в борг не дасте?
— Семене Марковичу, я дуже перепрошую, але я таки змушена уточнити: у борг — це куди?

*****

— Фімо, ти чого такий незадоволений?
— Усі мене терпіти не можуть, буквально всі!
— Ну навіщо ти перебільшуєш? Я таки розумію, коли ти говориш про тих, хто тебе знає, але всі — це вже перебільшення!

*****

— Яша! Цієї неділі в нас розвантажувальний день!
— Сарочко, а шо таки сталося? У нас став порожній холодильник?!
— Ні!.. Нас ніхто не запросив у гості!..

У нас є й інші анекдоти:

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