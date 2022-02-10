Анекдот дня: чем расстроен Моня?

С сегодняшнего дня «Одесская жизнь» таки решила возродить нашу веселую рубрику «Анекдот дня». Начните свой день с позитивного настроя!
Итак, какая же пренеприятная история случилась с прижимистым одесситом Моней?
– Моня, что ты так расстроен?
– Купил таки своему сыну новые ботинки и сказал ему ступать через две ступеньки, чтобы подольше сохранить обувь.
– Ну и что случилось?
– Этот дурак вместо двух ступенек переступил сразу три и порвал свои штаны!
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