Анекдот дня: чем расстроен Моня?

С сегодняшнего дня «Одесская жизнь» таки решила возродить нашу веселую рубрику «Анекдот дня». Начните свой день с позитивного настроя! Итак, какая же пренеприятная история случилась с прижимистым одесситом Моней?

– Моня, что ты так расстроен?

– Купил таки своему сыну новые ботинки и сказал ему ступать через две ступеньки, чтобы подольше сохранить обувь.

– Ну и что случилось?

– Этот дурак вместо двух ступенек переступил сразу три и порвал свои штаны!

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