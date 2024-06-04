Анекдот дня: чому в Соні дзеркала в будинку не буде

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
Розмовляють дві подруги:
— Соня, а скільки ти зараз важиш?
— Та я не знаю! У мене немає ваг, щоб і не засмучуватися нафіг!
— Ой, Соню, таки до сорока років у тебе вдома і дзеркала не буде…
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— Ізя, шо ви можете сказати за курс долара?
— Ну а шо тут скажеш?! Погана валюта, кожен божий місяць обіцяють, що завтра її не буде, а після завтра доводиться купувати дорожче, ніж день тому.
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— Я приїхав до Одеси всього лише з двадцятьма гривнями в кишені.
— Напевно, ви дуже розумно їх використали?
— Звичайно, я відправив додому, у Бердичів, телеграму з проханням надіслати мені грошей.
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