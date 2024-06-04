Анекдот дня: чому в Соні дзеркала в будинку не буде

Розмовляють дві подруги:

— Соня, а скільки ти зараз важиш?

— Та я не знаю! У мене немає ваг, щоб і не засмучуватися нафіг!

— Ой, Соню, таки до сорока років у тебе вдома і дзеркала не буде…

*****

— Ізя, шо ви можете сказати за курс долара?

— Ну а шо тут скажеш?! Погана валюта, кожен божий місяць обіцяють, що завтра її не буде, а після завтра доводиться купувати дорожче, ніж день тому.

*****

— Я приїхав до Одеси всього лише з двадцятьма гривнями в кишені.

— Напевно, ви дуже розумно їх використали?

— Звичайно, я відправив додому, у Бердичів, телеграму з проханням надіслати мені грошей.

У нас є й інші анекдоти: