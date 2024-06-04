Анекдот дня: чому в Соні дзеркала в будинку не буде

Анекдот дня: чому в Соні дзеркала в будинку не буде

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!

Розмовляють дві подруги:
— Соня, а скільки ти зараз важиш?
— Та я не знаю! У мене немає ваг, щоб і не засмучуватися нафіг!
— Ой, Соню, таки до сорока років у тебе вдома і дзеркала не буде…

*****

— Ізя, шо ви можете сказати за курс долара?
— Ну а шо тут скажеш?! Погана валюта, кожен божий місяць обіцяють, що завтра її не буде, а після завтра доводиться купувати дорожче, ніж день тому.

*****

— Я приїхав до Одеси всього лише з двадцятьма гривнями в кишені.
— Напевно, ви дуже розумно їх використали?
— Звичайно, я відправив додому, у Бердичів, телеграму з проханням надіслати мені грошей.

У нас є й інші анекдоти:

Артем Тихонов ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Анекдот дня: як Моня сукню дружини оцінив
    Анекдот дня: як Моня сукню дружини оцінив

    Усіх із добрим ранком понеділка! І нехай ваша ранкова кава буде солодкою і бадьорою, а справи йдуть як по маслу. Ну і за традицією для ранкового настрою та заряду бадьорості та позитиву на весь день ловіть наш ранковий одеський анекдот.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Анекдот дня: як Рабинович із парашутом стрибав
    Анекдот дня: як Рабинович із парашутом стрибав

    Ранок добрий, одесити! Ну, принаймні сподіваємося, що саме таким воно для вас і нас і буде. І нехай не зіпсують цього недільного дня ні погода, ні повітряні тривоги. А якщо щось раптом та й зіпсує, то нехай вас підтримує заряд позитиву від «Одеського життя».

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Анекдот дня: навіщо атеїст Хаїм кожен день починає з молитви
    Анекдот дня: навіщо атеїст Хаїм кожен день починає з молитви

    Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Анекдот дня: як Софочка познайомилася з Фімою
    Анекдот дня: як Софочка познайомилася з Фімою

    Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Анекдот дня: де пропадала Фірочка і чому Роза насилу впізнала Цилю
    Анекдот дня: де пропадала Фірочка і чому Роза насилу впізнала Цилю

    Всім привіт! І нехай ніякі ворожі підступи не зіпсують вам ранку. А тим, у кого настрій чомусь «нижчий за плінтус» наполегливо радимо зарядитися порцією доброго одеського гумору.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk