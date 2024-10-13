Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: почему у Абраши на лбу пластырь

Анекдот дня: почему у Абраши на лбу пластырь

Доброе утро, одесситы и не только! Как известно, воскресенье – отличный повод для выспаться, наесться вкусностей, приятно провести время, сходить на море или куда-то там еще, в общем, как следует отдохнуть. А чтобы отдых удался, начните день с порции позитива от «Одесской жизни».

***
– Всё мама, я не могу так больше! У нас с Йосей сплошные скандалы! Я переезжаю жить к тебе.
– Нет, доця, он должен заплатить за свои ошибки. И поэтому я переезжаю жить до вас.

Анекдот про гречку

***
– Абраша, у тебя пластырь на лбу. Это производственная травма?
– Нет. Хотел сказать Сарочке, что суп у нее не вкусный, а очень вкусный, но не успел закончить фразу.

Анекдот про Сёму

***
– Фима, а где мой велотренажер?
– Выбросил его! Замучила эта тупая иллюзия того, что ты таки уезжаешь…

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Редакция ПРОФИЛЬ
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