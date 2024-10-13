Анекдот дня: почему у Абраши на лбу пластырь

***

– Всё мама, я не могу так больше! У нас с Йосей сплошные скандалы! Я переезжаю жить к тебе.

– Нет, доця, он должен заплатить за свои ошибки. И поэтому я переезжаю жить до вас.

***

– Абраша, у тебя пластырь на лбу. Это производственная травма?

– Нет. Хотел сказать Сарочке, что суп у нее не вкусный, а очень вкусный, но не успел закончить фразу.

***

– Фима, а где мой велотренажер?

– Выбросил его! Замучила эта тупая иллюзия того, что ты таки уезжаешь…

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