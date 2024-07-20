Анекдот дня: зачем Соне кактусы на окне

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Фима, ты таки собираешься в конце концов писать завещание?
— Сара, я ещё молодой.
— За это не переживай.
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— Циля, дорогая, объясни мне, шо такое секс по телефону?
— Ой, Додик, да это то же самое, шо обед по телевизору…
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— Соня, у вас эти кактусы на окне… это чтобы мужики не лазили?
— Ой, шо вы! Наоборот. Шоб не выпрыгивали…
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