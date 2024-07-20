Анекдот дня: зачем Соне кактусы на окне

— Фима, ты таки собираешься в конце концов писать завещание?

— Сара, я ещё молодой.

— За это не переживай.

*****

— Циля, дорогая, объясни мне, шо такое секс по телефону?

— Ой, Додик, да это то же самое, шо обед по телевизору…

*****

— Соня, у вас эти кактусы на окне… это чтобы мужики не лазили?

— Ой, шо вы! Наоборот. Шоб не выпрыгивали…

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