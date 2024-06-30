Анекдот дня: как непросто доверять мужчинам

Утро доброе, одесситы и не только! Да, этот воскресный день обещает быть жарким, но пусть это будет наша самая большая неприятность за сегодня! А чтобы начать день с прекрасным настроением, ловите порцию непревзойденного одесского юмора:
– Софочка, вот вы мне скажите, разве у меня муж? Нет, отвечу я, это ПАРАЗИТ! Убила бы…
– Отчего же, Ривочка?
– Вчера я попросила у этого шлецика 100 долларов на салон красоты.
– И шо, не дал?
– Хуже! Посмотрел на меня внимательно и таки дал… триста!..
***
Мысли Розы Львовны:
Таки, непросто доверять мужчине, если в его телефоне вы записаны как «Водоканал»…
***
– Роза! Тут ко мне должны подойти Изя, Абрам, Мойша, Арон и Хаим. А у нас одного стула не хватает. Сходи, пожалуйста, к тете Соне из третьей квартиры.
– А шо у нее брать – стул или табурет?
– Таки ничего не бери, посиди у нее сама!
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