Анекдот дня: как непросто доверять мужчинам

– Софочка, вот вы мне скажите, разве у меня муж? Нет, отвечу я, это ПАРАЗИТ! Убила бы…

– Отчего же, Ривочка?

– Вчера я попросила у этого шлецика 100 долларов на салон красоты.

– И шо, не дал?

– Хуже! Посмотрел на меня внимательно и таки дал… триста!..

***

Мысли Розы Львовны:

Таки, непросто доверять мужчине, если в его телефоне вы записаны как «Водоканал»…

***

– Роза! Тут ко мне должны подойти Изя, Абрам, Мойша, Арон и Хаим. А у нас одного стула не хватает. Сходи, пожалуйста, к тете Соне из третьей квартиры.

– А шо у нее брать – стул или табурет?

– Таки ничего не бери, посиди у нее сама!

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