Анекдот дня: как Соломон Маркович ходит к сыну в школу

Анекдот дня: когда на Привозе не говорят цену на мясо Доброе утро, одесситы! Чем ближе новогодние праздники, тем чаще мысли обращаются к рынкам и магазинам. У нас даже утренний анекдот на тему покупки мяса, ведь скоро праздники. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про цены на бензин Доброе утро, одесситы! До Нового года остается времени всего-ничего, пора делать запасы, чтобы в праздничные дни не покупать все по завышенным ценам и не попасть в историю как герой нашего утреннего анекдота. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что можно кушать на диете? Привет, Одесса, одесситы и все примкнувшие к таковым! Надеемся, выходные у всех прошли неплохо и можно с новыми силами приступать к работе. А тех, кто к концу года немного подустал, пусть греет мысль о наступающих праздниках.

Ну, и по сложившейся традиции, без утреннего анекдота мы вас, само-собой, не оставим! ПОДРОБНЕЕ

Приплыл в Одессу на куче мусора: как сложилась судьба пса Бонифация из Херсона После подрыва россиянами Каховской ГЭС пострадали не только множество людей, но и их домашних питомцев. Но кому-то посчастливилось попасть в добрые руки и чудом спастись и даже обрести новую семью. В их числе – пес Бонифаций, который приплыл в Одессу на плоту из мусора. ПОДРОБНЕЕ