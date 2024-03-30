Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: почему Семен Израилевич не боится простуды

Анекдот дня: почему Семен Израилевич не боится простуды

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.

— Зяма, ты мне мешаешь спать!

— Фирочка, но я же ничего не делаю! Даже не шевелюсь!

— А пора бы…

*****

— Семен Израилевич, а что вы не носите маску? Вам таки не страшен грипп?

— Помилуйте, Фима! Мне 73 года. У меня гипертония, тахикардия, гастрит, камни в почках, простатит и аллергия на кошек. Так что если в мой организм попадет эта зараза, ей таки придется стать в очередь!

*****

— Моня, как себя чувствует ваш попугайчик?

— Ой, даже не спрашивайте… Умер бедняга!

— От старости?

— Да нет, умер от грусти…

— А что же его так расстроило?

— После того, как я женился на Цилечке, ему не удалось вставить даже слова!

У нас есть и другие анекдоты:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua