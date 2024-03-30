Анекдот дня: почему Семен Израилевич не боится простуды

— Зяма, ты мне мешаешь спать!

— Фирочка, но я же ничего не делаю! Даже не шевелюсь!

— А пора бы…

*****

— Семен Израилевич, а что вы не носите маску? Вам таки не страшен грипп?

— Помилуйте, Фима! Мне 73 года. У меня гипертония, тахикардия, гастрит, камни в почках, простатит и аллергия на кошек. Так что если в мой организм попадет эта зараза, ей таки придется стать в очередь!

*****

— Моня, как себя чувствует ваш попугайчик?

— Ой, даже не спрашивайте… Умер бедняга!

— От старости?

— Да нет, умер от грусти…

— А что же его так расстроило?

— После того, как я женился на Цилечке, ему не удалось вставить даже слова!

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