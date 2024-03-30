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Анекдот дня: чому Семен Ізраїлевич не боїться застуди

Анекдот дня: чому Семен Ізраїлевич не боїться застуди

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.

— Зямо, ти мені заважаєш спати!

— Фірочка, але я ж нічого не роблю! Навіть не ворушуся!

— А пора б…

*****

— Семене Ізраїлевичу, а що ви не носите маску? Вам таки не страшний грип?

— Помилуйте, Фімо! Мені 73 роки. У мене гіпертонія, тахікардія, гастрит, каміння в нирках, простатит і алергія на кішок. Тож якщо в мій організм потрапить ця зараза, їй таки доведеться стати в чергу!

*****

— Моня, як почувається ваш папужка?

— Ой, навіть не питайте… Помер бідолаха!

— Від старості?

— Та ні, помер від смутку…

— А що ж його так засмутило?

— Після того, як я одружився з Цілечкою, йому не вдалося вставити навіть слова!

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