Анекдот дня: чому Семен Ізраїлевич не боїться застуди

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.
— Зямо, ти мені заважаєш спати!
— Фірочка, але я ж нічого не роблю! Навіть не ворушуся!
— А пора б…
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— Семене Ізраїлевичу, а що ви не носите маску? Вам таки не страшний грип?
— Помилуйте, Фімо! Мені 73 роки. У мене гіпертонія, тахікардія, гастрит, каміння в нирках, простатит і алергія на кішок. Тож якщо в мій організм потрапить ця зараза, їй таки доведеться стати в чергу!
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— Моня, як почувається ваш папужка?
— Ой, навіть не питайте… Помер бідолаха!
— Від старості?
— Та ні, помер від смутку…
— А що ж його так засмутило?
— Після того, як я одружився з Цілечкою, йому не вдалося вставити навіть слова!
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