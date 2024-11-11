Анекдот дня: почему Сарочке нельзя красную икру

И сегодня мы узнаем, почему Сарочке нельзя кушать красную икру, кто главный в семье Сары и Абрама и как Сара Моисеевна виски пробовала.

– Сарочка, а ты уже пробовала икру, которую нам прислал дядя Изя?

– Нет, а что?

– Не советую, я сегодня полдня провел в туалете.

Так, невинно солгав в семье, Рабинович обеспечил полное отсутствие конкуренции в щепетильном красноикорном вопросе.

***

Сара, а кто у вас в семье главный, ты или Абрам?

– Ну конечно Абрам! Он решает важные вопросы: политическое положение на Ближнем Востоке, войны в Ираке, а я – так, по мелочам: покупка шубы, машины…

***

Одесса. Сара Моисеевна впервые в жизни пробует виски.

– Странно, очень напоминает по вкусу лекарство, которое мой Абраша принимает уже сорок лет…

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