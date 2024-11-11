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Анекдот дня: почему Сарочке нельзя красную икру

Анекдот дня: почему Сарочке нельзя красную икру

Всем привет и с добрым утром понедельника! Выходные прошли удачно и благополучно?.. Ну а если не очень, ловите для поднятия настроения и бодрости духа порцию одесского юмора от «Одесской жизни». Должно помочь – мы гарантируем это!

И сегодня мы узнаем, почему Сарочке нельзя кушать красную икру, кто главный в семье Сары и Абрама и как Сара Моисеевна виски пробовала.

– Сарочка, а ты уже пробовала икру, которую нам прислал дядя Изя?
– Нет, а что?
– Не советую, я сегодня полдня провел в туалете.
Так, невинно солгав в семье, Рабинович обеспечил полное отсутствие конкуренции в щепетильном красноикорном вопросе.

Икра

***
Сара, а кто у вас в семье главный, ты или Абрам?
– Ну конечно Абрам! Он решает важные вопросы: политическое положение на Ближнем Востоке, войны в Ираке, а я – так, по мелочам: покупка шубы, машины…

Сара и ее муж

***
Одесса. Сара Моисеевна впервые в жизни пробует виски.
– Странно, очень напоминает по вкусу лекарство, которое мой Абраша принимает уже сорок лет…

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