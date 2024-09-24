Анекдот дня: что предлагают на Привозе лицам не королевской крови

Одесса. На кухне в квартире Рабиновичей:

— Мама, я женюсь!

— На ком, Фимочка?

— На Яне!

— Она же не еврейка! Какой позор! Только через мой труп!

— Мама, её папа владелец металлургического комбината!

Отец из комнаты:

— Фима, женись! От позора мы уедем в Штаты, а с похоронами я договорюсь!

Одесса. Дерибасовская.

— Сарочка, ты слышала последнюю речь Кличко?

— Ой, не радуйте меня! Шо, таки последняя?!!

Одесса. Привоз. Три кондитерские лавки в одном ряду.

Вывеска на первой лавке гласит: «У нас к каждому покупателю относятся как к королю».

На второй лавке: «У нас король — тоже желанный покупатель».

На третьей: «Лицам не королевской крови скидка 5%».

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