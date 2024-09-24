Анекдот дня: что предлагают на Привозе лицам не королевской крови

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!
Одесса. На кухне в квартире Рабиновичей:
— Мама, я женюсь!
— На ком, Фимочка?
— На Яне!
— Она же не еврейка! Какой позор! Только через мой труп!
— Мама, её папа владелец металлургического комбината!
Отец из комнаты:
— Фима, женись! От позора мы уедем в Штаты, а с похоронами я договорюсь!
Одесса. Дерибасовская.
— Сарочка, ты слышала последнюю речь Кличко?
— Ой, не радуйте меня! Шо, таки последняя?!!
Одесса. Привоз. Три кондитерские лавки в одном ряду.
Вывеска на первой лавке гласит: «У нас к каждому покупателю относятся как к королю».
На второй лавке: «У нас король — тоже желанный покупатель».
На третьей: «Лицам не королевской крови скидка 5%».
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