Анекдот дня: почему на свадьбу Мони никого не будут приглашать

Коронавирус в Одессе.

— Моня, сынок, если ты таки собираешься жениться, то сейчас самое подходящее время — мы можем никого не приглашать на твою свадьбу!

*****

— Тётя Соня! Дайте, пожалуйста, ножницы на полчаса.

— Сёмочка! А шо, у вас своих нет?

— Таки есть, но мама не разрешает ими резать проволоку…

*****

— Маман! Я от вас сейчас таки выкинусь в окно!

— Сёма! Только шапку надень!

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