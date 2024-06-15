Анекдот дня: почему на свадьбу Мони никого не будут приглашать

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
Коронавирус в Одессе.
— Моня, сынок, если ты таки собираешься жениться, то сейчас самое подходящее время — мы можем никого не приглашать на твою свадьбу!
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— Тётя Соня! Дайте, пожалуйста, ножницы на полчаса.
— Сёмочка! А шо, у вас своих нет?
— Таки есть, но мама не разрешает ими резать проволоку…
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— Маман! Я от вас сейчас таки выкинусь в окно!
— Сёма! Только шапку надень!
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