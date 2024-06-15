Анекдот дня: чому на весілля Моні нікого не запрошуватимуть

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
Коронавірус в Одесі.
– Моня, синку, якщо ти таки збираєшся одружитися, то зараз дуже вдалий час – ми можемо нікого не запрошувати на твоє весілля!
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– Тьотя Соня! Дайте, будь ласка, ножиці на пів години.
– Сьомочко! А шо, у вас своїх немає?
– Таки є, але мама не дозволяє ними різати дріт…
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– Маман! Я від вас зараз таки викинуся у вікно!
– Сьома! Тільки шапку одягни!
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