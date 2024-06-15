Анекдот дня: чому на весілля Моні нікого не запрошуватимуть

Коронавірус в Одесі.

– Моня, синку, якщо ти таки збираєшся одружитися, то зараз дуже вдалий час – ми можемо нікого не запрошувати на твоє весілля!

*****

– Тьотя Соня! Дайте, будь ласка, ножиці на пів години.

– Сьомочко! А шо, у вас своїх немає?

– Таки є, але мама не дозволяє ними різати дріт…

*****

– Маман! Я від вас зараз таки викинуся у вікно!

– Сьома! Тільки шапку одягни!

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