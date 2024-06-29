Анекдот дня: зачем Фаечке выкидывать юбку

Анекдот дня: зачем Фаечке выкидывать юбку

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

— Жора, давай поменяемся жёнами!
— Фима, но у меня нет жены!
— Ладно, тогда возьми мою. Я тебя умоляю!

*****

На въезде в Одессу гаишник останавливает авто:
– Почему нарушаете?
– Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!

*****

— Фаечка, ну шо ты всё ноешь за ту юбку? Ну, стала она тебе мала — так выкинь её к чёртовой матери, если она твою красоту уже не вмещает!..

У нас есть и другие анекдоты:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня: сколько стоит вставить зуб у Фимы
    Анекдот дня: сколько стоит вставить зуб у Фимы

    Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: кухонная хитрость от еврейской мамы
    Анекдот дня: кухонная хитрость от еврейской мамы

    Всем привет и с новым днем! И пусть он окажется лучше и продуктивнее предыдущего. И давайте-ка не будем изменять нашей доброй традиции и зарядимся позитивом от порции непревзойденного одесского юмора:

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: про мамино беспокойство и бурные курортные романы
    Анекдот дня: про мамино беспокойство и бурные курортные романы

    Утро доброе, неунывающие одесситы! Да, возможно, у кого-то поводов для радости сейчас таки очень мало… но все же не будем забывать, что наш неповторимый и неиссякаемый одесский юмор – наше мощное оружие. Так давайте же им пользоваться. А там, глядишь, и свет в наши дома вернется…

    ПОДРОБНЕЕ
  • На прошлой неделе в Одессе родилось необычно много близнецов
    На прошлой неделе в Одессе родилось необычно много близнецов

    За прошедшую неделю в Одессе родились 123 новых гражданина Украины, что на 9 детей больше по сравнению с предыдущей неделей. Сколько же, и чем отличаются близнецы от близнецов, читайте в публикации «Одесской Жизни».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: за что Яша получил наивысший балл на экзамене по философии
    Анекдот дня: за что Яша получил наивысший балл на экзамене по философии

    Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua