Анекдот дня: зачем Фаечке выкидывать юбку

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Жора, давай поменяемся жёнами!
— Фима, но у меня нет жены!
— Ладно, тогда возьми мою. Я тебя умоляю!
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На въезде в Одессу гаишник останавливает авто:
– Почему нарушаете?
– Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!
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— Фаечка, ну шо ты всё ноешь за ту юбку? Ну, стала она тебе мала — так выкинь её к чёртовой матери, если она твою красоту уже не вмещает!..
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