Анекдот дня: зачем Фаечке выкидывать юбку

— Жора, давай поменяемся жёнами!

— Фима, но у меня нет жены!

— Ладно, тогда возьми мою. Я тебя умоляю!

*****

На въезде в Одессу гаишник останавливает авто:

– Почему нарушаете?

– Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!

*****

— Фаечка, ну шо ты всё ноешь за ту юбку? Ну, стала она тебе мала — так выкинь её к чёртовой матери, если она твою красоту уже не вмещает!..

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