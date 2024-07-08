Анекдот дня: почему Яше нельзя в сауну и что пишут в одесских парадных

Ну, и как водится, без утренней порции юмора по-одесски мы вас, само собой, не оставим:

– Яша, пойдемте в сауну!

– Я бы рад, но мине нельзя!

– Давление? Или жена?

– Давление со стороны жены…

***

В одесском парадном висит объявление:

«Берегите с ранних лет совесть, воду, газ и свет!».

***

В Одессе на дорогах такой беспредел творится, что страшно права покупать.

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