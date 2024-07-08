Анекдот дня: почему Яше нельзя в сауну и что пишут в одесских парадных

Анекдот дня: почему Яше нельзя в сауну и что пишут в одесских парадных

Всем привет и понедельника вам легкого, плодотворного и в идеале не сильно жаркого и подольше со светом! Но как бы там ни было, будьте уверены: все-все «негаразды» мы в итоге переживем или мы таки не одесситы?..

Ну, и как водится, без утренней порции юмора по-одесски мы вас, само собой, не оставим:

– Яша, пойдемте в сауну!
– Я бы рад, но мине нельзя!
– Давление? Или жена?
– Давление со стороны жены…Анекдот про сауну

***
В одесском парадном висит объявление:
«Берегите с ранних лет совесть, воду, газ и свет!».

Анекдот про автосалон

***
В Одессе на дорогах такой беспредел творится, что страшно права покупать.

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