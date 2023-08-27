Анекдот дня: Соломон Моисеевич и Сёмочка со скрипочкой

Утро доброе, Одесса и одесситы! Всех с воскресным днем! Кстати, а вы в курсе, что это последнее воскресенье этого лета? Так что давайте постараемся провести его как можно более насыщенно и незабываемо (но в то же время без излишеств неполезных) и да минуют нас сегодня вражеские козни. И начнем это день по традиции – с одесского анекдота!

Итак, лето, жара… Пора открытых окон… И чего только через эти самые окна не услышишь в одесских двориках!

– Вы знаете, Соломон Моисеевич, ваш Сёмочка уже тааак играет на своей скрипочке, шо я уже готов повыбивать вам окна!

– И шо вы добьётесь? Будете слышать еще лучше…

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