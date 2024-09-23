Анекдот дня: телефонный разговор по-одесски, или дождется ли Соломона Марковича его друг

И сегодня давайте-ка заглянем в одесскую коммунальную квартиру, где раздался телефонный звонок…

– Мадам, будьте любезны, Соломона Марковича.

– И кто вы такой, щоб я была с вами любезна?

– Я – друг Соломона Марковича.

– И у этого шлимазла еще есть друзья?

– Ну вот, я есть тут – друг Соломона Марковича. Вы що-нибудь имеете против? Нет?

– Я ничего не имею против – нет. Как и против – да.

– Так дайте мне, мадам, Соломона Марковича!

– Не кричите с меня, молодой человек.

– С откуда вы взяли, що я – молодой человек?

– С голос. У вас – молодой голос. Вы, случайно, не поете?

– Нет, я не пою. Дайте мне Соломона Марковича.

– Жаль. С такой голос вы бы имели хороший гешефт кантором в синагоге.

– Увы, мадам, я не имею хороший гешефт в синагоге. Дайте мне Соломона Марковича…

– Так где же вы поете?

– Мадам, я вам уже намекал, я нигде не пою. Дайте мне…

– Хорошо, хорошо, хорошо… Что за молодежь… Как чуть – так сразу… Может, вы танцуете?

– Мадам, я вспотел с ваш вопрос. С чего вы взяли, шо я танцую?

– Если – не хочете говорить, то и я – нет слушать… Так що вы хочете?

– Дайте! Мне! Соломона! Марковича!

– А вы ему – шо?

– Мадам, я с вас плАчу.

– О! Очень правильно делаете!

– ????????

– Соломон Маркович скончался!

– Мадам! Так что же вы мне морочите голову?

– Я вас подготавливала.

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