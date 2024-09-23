Анекдот дня: телефонный разговор по-одесски, или дождется ли Соломона Марковича его друг

Всех-всех с добрым утром и с (вовсе не) тяжелым понедельником! А чтобы дела сегодня шли как по маслу, начните день с хорошим настроением, которое вам несомненно обеспечит одесский анекдот от «Одесской жизни».
И сегодня давайте-ка заглянем в одесскую коммунальную квартиру, где раздался телефонный звонок…
– Мадам, будьте любезны, Соломона Марковича.
– И кто вы такой, щоб я была с вами любезна?
– Я – друг Соломона Марковича.
– И у этого шлимазла еще есть друзья?
– Ну вот, я есть тут – друг Соломона Марковича. Вы що-нибудь имеете против? Нет?
– Я ничего не имею против – нет. Как и против – да.
– Так дайте мне, мадам, Соломона Марковича!
– Не кричите с меня, молодой человек.
– С откуда вы взяли, що я – молодой человек?
– С голос. У вас – молодой голос. Вы, случайно, не поете?
– Нет, я не пою. Дайте мне Соломона Марковича.
– Жаль. С такой голос вы бы имели хороший гешефт кантором в синагоге.
– Увы, мадам, я не имею хороший гешефт в синагоге. Дайте мне Соломона Марковича…
– Так где же вы поете?
– Мадам, я вам уже намекал, я нигде не пою. Дайте мне…
– Хорошо, хорошо, хорошо… Что за молодежь… Как чуть – так сразу… Может, вы танцуете?
– Мадам, я вспотел с ваш вопрос. С чего вы взяли, шо я танцую?
– Если – не хочете говорить, то и я – нет слушать… Так що вы хочете?
– Дайте! Мне! Соломона! Марковича!
– А вы ему – шо?
– Мадам, я с вас плАчу.
– О! Очень правильно делаете!
– ????????
– Соломон Маркович скончался!
– Мадам! Так что же вы мне морочите голову?
– Я вас подготавливала.
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