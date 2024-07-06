Анекдот дня: на что Сара жалуется подруге Розе

В больничной палате:

— Яша, ты таки просто несносен! Может, я в последний раз вижу тебя живым, а ты даже не обратил внимания на мою новую шляпку!

*****

— Извините, господин директор, я хотел бы вам кое-что сказать.

— Пожалуйста, дорогой Ефим Соломонович!

— Несчастный коллега Рабинович умер. Я не мог бы занять его место?

— Я не возражаю. Договоритесь об этом в бюро ритуальных услуг.

*****

Сара жалуется подруге Розе:

— Все мужики — сволочи! На первом свидании угощают коньяком, а потом лезут в трусы.

— Ой, Сарочка, и не говори!..

— Но попадаются таки и приличные. Угощают лимонадом и никуда потом не лезут.

— Вот сволочи!

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