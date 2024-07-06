Анекдот дня: на что Сара жалуется подруге Розе

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
В больничной палате:
— Яша, ты таки просто несносен! Может, я в последний раз вижу тебя живым, а ты даже не обратил внимания на мою новую шляпку!
*****
— Извините, господин директор, я хотел бы вам кое-что сказать.
— Пожалуйста, дорогой Ефим Соломонович!
— Несчастный коллега Рабинович умер. Я не мог бы занять его место?
— Я не возражаю. Договоритесь об этом в бюро ритуальных услуг.
*****
Сара жалуется подруге Розе:
— Все мужики — сволочи! На первом свидании угощают коньяком, а потом лезут в трусы.
— Ой, Сарочка, и не говори!..
— Но попадаются таки и приличные. Угощают лимонадом и никуда потом не лезут.
— Вот сволочи!
У нас есть и другие анекдоты: