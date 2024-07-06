Анекдот дня: на що Сара скаржиться подрузі Розе

У лікарняній палаті:

— Яша, ти таки просто нестерпний! Може, я востаннє бачу тебе живим, а ти навіть не звернув уваги на мій новий капелюшок!

*****

— Вибачте, пане директоре, я хотів би вам дещо сказати.

— Будь ласка, дорогий Юхиме Соломоновичу!

— Нещасний колега Рабінович помер. Я не міг би зайняти його місце?

— Я не заперечую. Домовтеся про це в бюро ритуальних послуг.

*****

Сара скаржиться подрузі Розе:

— Усі мужики — сволота! На першому побаченні пригощають коньяком, а потім лізуть у труси.

— Ой, Сарочко, і не кажи!..

— Але трапляються таки й пристойні. Пригощають лимонадом і нікуди потім не лізуть.

— От сволота!

У нас є й інші анекдоти: