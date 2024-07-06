Анекдот дня: на що Сара скаржиться подрузі Розе

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
У лікарняній палаті:
— Яша, ти таки просто нестерпний! Може, я востаннє бачу тебе живим, а ти навіть не звернув уваги на мій новий капелюшок!
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— Вибачте, пане директоре, я хотів би вам дещо сказати.
— Будь ласка, дорогий Юхиме Соломоновичу!
— Нещасний колега Рабінович помер. Я не міг би зайняти його місце?
— Я не заперечую. Домовтеся про це в бюро ритуальних послуг.
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Сара скаржиться подрузі Розе:
— Усі мужики — сволота! На першому побаченні пригощають коньяком, а потім лізуть у труси.
— Ой, Сарочко, і не кажи!..
— Але трапляються таки й пристойні. Пригощають лимонадом і нікуди потім не лізуть.
— От сволота!
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