Анекдот дня: как Моня на голую даму смотрел

И сегодня мы заглянем в одесскую коммуналку, а также вместе с Рабиновичем побываем в отделе кадров и в магазине головных уборов:

…Одесская коммунальная квартира. Полненькая и немолодая Сара Львовна, прихватив полотенце, отправляется в общую ванную, чтобы принять душ.

Спустя некоторое время, моя волосы, она поднимает голову наверх и с огромным удивлением видит, что в окошке между кухней и ванной торчит голова её соседа Моисея Яковлевича.

– Моня! – подбоченившись и приняв соблазнительную позу, говорит Сара Львовна. – Вы чего это на меня свои глазёнки вылупили? Таки вы никогда в своей жизни не наблюдали голой дамы?

– Ой, Сара Львовна, да больно вы мне нужны! – возмущённо говорит в ответ сосед. – Я таки просто смотрю, чьим шампунем вы пользуетесь!

***

Разговор в отделе кадров:

– Рабинович, где вы хотите работать?

– В Правительстве!

– Вы что, идиот?

– А это обязательное условие?

***

Одесса. Молодой человек заходит в магазин головных уборов. Долго выбирает, и, наконец говорит:

– Дайте мне посмотреть вон ту кепочку.

Старый еврей за прилавком поворачивается и дает прошенный товар, после чего отворачивается от покупателя и продолжает заниматься каким-то своим делом.

Покупатель примеряет кепку, смотрится в зеркало. В это время еврей поворачивается опять к прилавку и так испуганно говорит:

– А де етот жлоб, шо просил у меня кепочЪку????

Удивленный покупатель:

– Так это я…

Продавец:

– Граф, вилитый граф, шоб я так жил!!!

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