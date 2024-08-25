Анекдот дня: как Моня на голую даму смотрел

Всех-всех с воскресным добрым утром! Желаем кофе ароматного и в целом дня приятного! А чтобы все сбылось, начните день с улыбки, что с удовольствием вас таки обеспечит наша утренняя порция одесского юмора.
И сегодня мы заглянем в одесскую коммуналку, а также вместе с Рабиновичем побываем в отделе кадров и в магазине головных уборов:
…Одесская коммунальная квартира. Полненькая и немолодая Сара Львовна, прихватив полотенце, отправляется в общую ванную, чтобы принять душ.
Спустя некоторое время, моя волосы, она поднимает голову наверх и с огромным удивлением видит, что в окошке между кухней и ванной торчит голова её соседа Моисея Яковлевича.
– Моня! – подбоченившись и приняв соблазнительную позу, говорит Сара Львовна. – Вы чего это на меня свои глазёнки вылупили? Таки вы никогда в своей жизни не наблюдали голой дамы?
– Ой, Сара Львовна, да больно вы мне нужны! – возмущённо говорит в ответ сосед. – Я таки просто смотрю, чьим шампунем вы пользуетесь!
***
Разговор в отделе кадров:
– Рабинович, где вы хотите работать?
– В Правительстве!
– Вы что, идиот?
– А это обязательное условие?
***
Одесса. Молодой человек заходит в магазин головных уборов. Долго выбирает, и, наконец говорит:
– Дайте мне посмотреть вон ту кепочку.
Старый еврей за прилавком поворачивается и дает прошенный товар, после чего отворачивается от покупателя и продолжает заниматься каким-то своим делом.
Покупатель примеряет кепку, смотрится в зеркало. В это время еврей поворачивается опять к прилавку и так испуганно говорит:
– А де етот жлоб, шо просил у меня кепочЪку????
Удивленный покупатель:
– Так это я…
Продавец:
– Граф, вилитый граф, шоб я так жил!!!
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