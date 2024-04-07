Анекдот дня: менеджмент по-одесски, или как правильно гендлювать

И сегодня давайте-ка заглянем в торговое заведение галантерейщика Якова вместе с его старой знакомой мадам Розой. Кажется, он готов предложить ей што-то неожиданного?..

– Таки здравствуйте, мсье Яша. Как Ваш гастрит?

– Мадам Роза, или мы с ним рады Вас видеть! Это такое счастье, шо мое сердце хочет вырваться из груди и порхать под потолком, як пришибленная птица.

– Мсье Яша, держите Ваше сердце в его отведенном помещении, зачем мне птица над головой, у меня новая шляпка. Если Вы хотите порадовать опытную женщину, так отставьте в покое распускать внутренние органы и предложите шо-то неожиданного.

– Мадам Роза! Таки у меня есть показать Вам такое предложение, шо отказаться от посмотреть и потрогать будет сумасшествием.

– Ах, мсье Яша, порядочная женщина разве может позволить себе такое удовольствие?

– Об чем Вы говорите, мадам Роза? Выбросьте из головы переживать за моральный облик и дайте волю своему желанию.

– Мсье Яша, я таки с интересом взгляну на Ваше предложение и даже охотно его пощупаю, но шо я скажу мужу, когда он расстроится?

– Почему он должен расстроиться, мадам Роза? Или мсье Додик не видит этих шикарных форм лучше всех нас? Весь город спит и видит, а он не видит?

– Вы таки думаете, шо он не будет против? И шо если он таки да будет против, то мне отыщется шо сказать ему за его скандальный характер?

– Мадам Роза, я таки уверен, шо на этом характере не останется живого места, если он только подумает против.

– А мне потом не будет жалко за мою доверчивость и безотказность, мсье Яша?

– Вы таки меня обижаете. Или я хоть раз обманул ожидания женщины?!

– Божеж мой, мсье Яша, мое сердце уже бьется так сильно, шо слышит весь город. Не томите, показывайте Ваше предложение.

– Ах, мадам Роза, не дышите так часто, уже совсем не надо меня больше уговаривать. Я же иду Вам навстречу всем моим целиком и полностью, не взирая на Ваши…

– …целлюлит и полноту.

– Боже упаси! Или я не понимаю за роскошных…

– Мсье Яша, таки хватит слов.

– Смотрите сюда, мадам Роза, и начинайте широко улыбаться. Прочь покровы. Внимание! Сейчас…

– Мсье Яша, если у Вас и там птичка, то я уже не сильно удивлюсь, но мое горе не будет иметь границ, так себе и знайте.

– Вуаля!

– Ой, мне плохо!

– Шо мы имеем сказать за форму?

– Ой, я сейчас умру! Шо можно сказать за такую форму? Это ж таки форма!

– А шо Вы имеете сказать за размер?

– Ой, я больше не могу! Шо можно сказать за этот размер? Это ж таки размер!

– Так у этого скромного мсье есть, шо хочет женщина и Вам совсем нечего сказать за наоборот?

– Мсье Яша, шо ж Вам не стыдно доводить больную женщину до приступа!

– Слушайте сюда, мадам Роза, и не брешите себе – или это можно не хотеть?

– Ах, мсье Яша, Вы заставляете меня забыть за здоровый цвет лица. Эта багровая бледность таки вся на Вашей совести.

– Нет, конечно, мадам Роза, Вы можете заставить себя отказаться от счастья, которое само стоит на Вашем горизонте…

– Вы способны уговорить камень, мсье Яша, шо уже сказать за слабую женщину. Пускай это аморально, но я не имею сил не пойти у Вас на поводу. Давайте же скорее где раздеться!

– Святые слова, мадам Роза, и пускай ребе Шмулик гонит меня из синагоги, если Вы хоть на секундочку пожалеете за содеянном.

И галантерейщик Яков повернулся к помощнице:

– Дина, золотце, помогите мадам Розе примерить этот французский пеньюар и нехай пан Додик бросит в меня камень, если каждый мужчина в нашем городе не мечтал бы видеть свою цыпочку в таком кляре!

И это таки еще не все, что мы имеем вам предложить: