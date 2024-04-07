Анекдот дня: менеджмент по-одеськи, або як правильно гендлювати

І сьогодні давайте заглянемо до торгового закладу галантерейника Якова разом з його старою знайомою мадам Розою. Здається, він готовий запропонувати їй щось несподіване?

– Таки здрастуйте, мсьє Яша. Як ваш гастрит?

– Мадам Роза, чи ми з ним раді Вас бачити! Це таке щастя, що моє серце хоче вирватися з грудей і пурхати під стелею, як прибитий птах.

– Мсьє Яша, тримайте Ваше серце в його відведеному приміщенні, навіщо мені птах над головою, у мене новий капелюшок. Якщо Ви хочете порадувати досвідчену жінку, то відставте у спокої розпускати внутрішні органи та запропонуйте щось несподіване.

– Мадам Роза! Такі у мене є показати Вам таку пропозицію, що відмовитися від подивитися і доторкнутися буде божевіллям.

– Ах, мсьє Яша, порядна жінка хіба може дозволити собі таке задоволення?

– Про що Ви кажете, мадам Роза? Викиньте з голови переживати за моральну подобу і дайте волю своєму бажанню.

– Мсьє Яша, я таки з цікавістю подивлюся на Вашу пропозицію і навіть охоче її помацаю, але шо я скажу чоловікові, коли він засмутиться?

– Чому він повинен засмутитися, мадам Розо? Чи мсьє Додік не бачить цих шикарних форм найкраще за нас? Все місто спить і бачить, а він не бачить?

– Ви думаєте, що він не буде проти? І що якщо він таки буде проти, то мені знайдеться що сказати йому за його скандальний характер?

– Мадам Роза, я таки впевнений, що на цьому характері не залишиться живого місця, якщо він тільки подумає проти.

– А мені потім не буде шкода за мою довірливість і безвідмовність, пане Яше?

– Ви таки мене ображаєте. Чи я хоч раз обдурив очікування жінки?!

– Боже мій, мсьє Яша, моє серце вже б’ється так сильно, що чує все місто. Не нудьте, показуйте Вашу пропозицію.

– Ах, мадам Роза, не дихайте так часто, вже зовсім не треба мене більше вмовляти. Я ж йду Вам назустріч усім моїм повністю, незважаючи на Ваші…

– …целюліт та повноту.

– Боже збав! Або я не розумію за розкішних…

– Мсьє Яша, таки вистачить слів.

– Дивіться сюди, мадам Роза, і починайте широко посміхатися. Геть покриви. Увага! Зараз…

– Мсьє Яша, якщо у Вас і там пташка, то я вже не дуже здивуюсь, але моє горе не матиме меж, так собі й знайте.

– Вуаля!

– Ой, мені погано!

– Що ми маємо сказати за форму?

– Ой, я зараз помру! Що можна сказати за таку форму? Це ж форма!

– А що Ви маєте сказати за розмір?

– Ой, я більше не можу! Що можна сказати за цей розмір? Це ж розмір!

– Так у цього скромного мсьє є, що хоче жінка і Вам зовсім нема чого сказати за навпаки?

– Мсьє Яша, що Вам не соромно доводити хвору жінку до нападу!

– Слухайте сюди, мадам Розо, і не киньте собі – чи це можна не хотіти?

– Ах, мсьє Яша, Ви змушуєте мене забути за здоровий колір обличчя. Ця багряна блідість таки вся на Вашому совісті.

– Ні, звичайно, мадам Роза, Ви можете змусити себе відмовитися від щастя, яке саме стоїть на горизонті.

– Ви здатні вмовити камінь, мсьє Яша, що вже сказати за слабку жінку. Нехай це аморально, але я не маю сили не піти у Вас на поводі. Давайте ж скоріше де роздягтися!

– Святі слова, мадам Роза, і нехай ребе Шмулік жене мене з синагоги, якщо Ви хоч на мить пошкодуєте за скоєним.

І галантерейник Яків повернувся до помічниці:

– Діно, золотце, допоможіть мадам Розі приміряти цей французький пеньюар і хай пан Додік кине в мене камінь, якщо кожен чоловік у нашому місті не мріяв би бачити свою навшпиньки в такому клярі!

І це ще не все, що ми маємо вам запропонувати: