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Анекдот дня: еврейская мама, «два адиёта» и собака

Анекдот дня: еврейская мама, «два адиёта» и собака

Утро доброе, одесситы! Надеемся, этот день вы начинаете на позитиве, не смотря и не взирая. А если по какой-то причине у кого-то куда-то делось хорошее настроение, пусть его поднимет наш традиционный одесский анекдот. И даже не анекдот как таковой, а целая маленькая история.

Признавайтесь: частенько ли бывает с вами такое, что шли вы в магазин-на рынок-торговый центр за чем-то одним, а в итоге приобретали что-то совсем другое? Вот и героиня нашей сегодняшней истории столкнулась с этим явлением, так сказать, во всей красе:

– Але! Мама? Ваш сын и внук два адиёта. А я говорю шо два. Почему, а потому что пошли покупать какую-то отвертку. И шо! Купили собаку! Я их выгнала на улицу. Нет, тока двух адиётов. Собаку оставила, она ж не адиётка. Та не знаю какая порода. Аааа, погода? Нормальная. Дождь. Они под зонтиками. Куда пошли? Наверное, до вас. Я вот чего звоню, как назвать девочку? Хотела как вас, Розочкой. Согласны? Почему нет? Аааа, када буду ругать за шкоду, скажу: «Роза, ты сволочь». Понятно. Я не подумала. Может как эту паразитку-соседку. Цилей. «Циля, ты сволочь!» Звучит? Опять не то, а шо то? Придут эти адиёты, я у них спрошу. Де, де. Я ж говорю, шо я их послала. Нет, не далеко. В зоомагазин. Нам теперь много чего нужно. Всякие мисочки, ошейники, бантики, игрушечки. Вы куда войдете? В долю. Нифига себе! Тада приходите в гости, мы на вас и на ваши тапочки. Мама, вы мине нужны. Надо придумать имя, как вы яхту назовете, так она и поплывет. На мужчин надеяться низзя. Почему, почему… Потому шо они адиёты!

Ребенок и собака, анекдот

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Редакция ПРОФИЛЬ
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