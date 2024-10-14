Анекдот дня: мадам Марик задумалась над своим поведением

Всех-всех с добрым утром! И несмотря на то, что сегодня понедельник, желаем, чтобы он оказался легким и плодотворным. И чтоб вы что-то (а может быть и кое-что?) могли себе позволить (а уж много ли или мало, то решайте уже сами). К чему мы это? А к тому, что читайте нашу порцию одесских анекдотов.
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Мадам Марик серьезно задумалась над своим поведением: «А не мало ли я себе позволяю?..»
***
Ой, Фима… Вчера был на базаре и встретил цыганку.
– И шо?
– Та шо… Всего за десять баксов узнал, шо я лох…
***
В Одессе приезжий обращается к местной жительнице:
– Мадам, не подскажете, где здесь туалет?
Та указывает направление, но вслед ворчит:
– Шоб ты так сходил, как я мадам…
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