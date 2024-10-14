Анекдот дня: мадам Марик задумалась над своим поведением

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Мадам Марик серьезно задумалась над своим поведением: «А не мало ли я себе позволяю?..»

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Ой, Фима… Вчера был на базаре и встретил цыганку.

– И шо?

– Та шо… Всего за десять баксов узнал, шо я лох…

***

В Одессе приезжий обращается к местной жительнице:

– Мадам, не подскажете, где здесь туалет?

Та указывает направление, но вслед ворчит:

– Шоб ты так сходил, как я мадам…

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