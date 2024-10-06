Анекдот дня: что общего у Софьи Марковны и Штирлица

И сегодня мы узнаем о заманчивом предложении Софье Марковне, сколько лет Сарочке и что едят (или не едят?) знакомые Изи:

– Софья Марковна, вам надо срочно переезжать. Срочно! Шо вы делаете в Одессе? Вам надо работу в Министерстве Иностранных дел. Вам надо куда-нибудь заместо Штирлица. У вас такие катлетки, шо можно не тока язык проглотить, можно Родину продать. Ну, конечно, не совсем продать, но пару секретов выдать точно придется. Я вот съел уже три…

– Ойц, вы съели не три, а пять, но кто вам считает. А про Штирлица, я даже не знаю… Вы меня поставили в неловкое положение…

– Да, помилуйте, Софья Марковна, я вас пока ещё никуда не ставил, хотя уже хотел предложить…

– Давид Маркович, а я в сомнениях, вы стока съели катлет. Нет, мне, конешно, не жалко, но они уменьшаются. И я в растерянности. Это шо мине светит в перспективе не радость жизни с вами в спальне, а горячий цех на кухне. С вашим аппетитом у миня съедет крыша, и другие части тела.

– Софья Марковна, да шо вы! Это ж я с нервного волнения. Я вам щас докажу. Я знаете какой… Ого-го. Даже ого-го-го-гонюшки!..

– Хорошо, вы миня уговорили. Будем проверять ваше ого-го.

***

– Семен Маркович, вот сколько лет вы мне дадите?

– Сарочка, ну… По цвету губ – семнадцать. По изгибу бровей – таки шестнадцать. По цвету лица – не больше двадцати. Итого – пятьдесят три!

– Тю! Математик!

***

– Алло, Изя, мы едим уже…

– Что едите?

– К вам едим.

– К себе ешьте!

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