Анекдот дня: кем станет в этой жизни Сёма?

И сегодня мы узнаем, как определится в жизни Сёма, что разочаровало тётю Соню и на что намекает Семен Маркович:

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– Сема, у меня к тебе мужской разговор. Когда ты окончил гимназию и захотел учиться наукам, я послал тебя в Кембридж. Ты закончил первую ступень и поступил в Оксфорд. Потом тебя взяли в Гарвард, где ты блестяще защитил диссертацию. Все это хорошо, но ты уже вырос, сынок, и пора определиться в этой жизни.

Таки каким ты хочешь стать портным: мужским или дамским?..

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Как говорила Тётя Соня:

– С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы.

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– Розочка! Ви уже три года, как вдова… Я тожеж один… Не такой молодой, но, таки очень небедный… Ви жеж понимаете, на шо я намекаю?

– Семен Маркович, так об чем жеж речь! Та я с удовольствием таки готова стать и Вашей вдовой!

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