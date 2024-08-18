Анекдот дня: кем станет в этой жизни Сёма?

Всем привет и с днем воскресным! И еще мы имеем вам сказать: лучший способ начать выходной день – зарядиться порцией доброго одесского юмора. А как еще им зарядиться, как не прочитав анекдоты от «Одесской жизни»?
И сегодня мы узнаем, как определится в жизни Сёма, что разочаровало тётю Соню и на что намекает Семен Маркович:
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– Сема, у меня к тебе мужской разговор. Когда ты окончил гимназию и захотел учиться наукам, я послал тебя в Кембридж. Ты закончил первую ступень и поступил в Оксфорд. Потом тебя взяли в Гарвард, где ты блестяще защитил диссертацию. Все это хорошо, но ты уже вырос, сынок, и пора определиться в этой жизни.
Таки каким ты хочешь стать портным: мужским или дамским?..
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Как говорила Тётя Соня:
– С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы.
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– Розочка! Ви уже три года, как вдова… Я тожеж один… Не такой молодой, но, таки очень небедный… Ви жеж понимаете, на шо я намекаю?
– Семен Маркович, так об чем жеж речь! Та я с удовольствием таки готова стать и Вашей вдовой!
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