Анекдот дня: Фима хочет жениться, а Роза не хочет за Додика

Мойша, таки представляешь, я влюбился и хочу жениться на ней! Ей 25, а мне 65, но я очень богат! Как ти думаешь, мои шансы увеличатся если я скажу, что мне 55?

– Фима, твои шансы увеличатся, если ты скажешь, что тебе 75!

***

– Додя, я не хочу выходить замуж за такого жмота, как ты! На, забирай своё кольцо!

– Роза, а где таки коробочка?..

***

– Доктор, моя жена не может от меня забеременеть. Это у меня, нaверное, наследственное – у моего деда тоже не было детей…

– Простите, а вы откуда появились?

– Я? Я из Одессы.

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