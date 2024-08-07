Анекдот дня: Фима хочет жениться, а Роза не хочет за Додика

Утро доброе, неунывающие одесситы! Ну и всем, кто примкнул к таковым, тоже привет! Надеемся, ночь у вас прошла неплохо, пускай же и день окажется удачным и продуктивным. А чтобы так и оказалось, начните его с чашки бодрящего ароматного кофе и порции одесских анекдотов.
Мойша, таки представляешь, я влюбился и хочу жениться на ней! Ей 25, а мне 65, но я очень богат! Как ти думаешь, мои шансы увеличатся если я скажу, что мне 55?
– Фима, твои шансы увеличатся, если ты скажешь, что тебе 75!
***
– Додя, я не хочу выходить замуж за такого жмота, как ты! На, забирай своё кольцо!
– Роза, а где таки коробочка?..
***
– Доктор, моя жена не может от меня забеременеть. Это у меня, нaверное, наследственное – у моего деда тоже не было детей…
– Простите, а вы откуда появились?
– Я? Я из Одессы.
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