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Анекдот дня: почему одесситы Яша и Сарочка самые несчастные люди

Анекдот дня: почему одесситы Яша и Сарочка самые несчастные люди

Доброе утро, читатели! Новый день пришел, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных анекдотов. Начните утро с хорошего смеха и заряжайтесь позитивом на весь день! Читайте, смейтесь и наслаждайтесь!

– Наум Абрамыч, а вы кудой?
– Таки Сёма шоб ты знал, скажу тебе за твой интерес: я иду покупать яйца!
– На Привоз или к тёте Циле у лавку?
– У тёплое море!

*****

Эх, Одесса…
— Кумэ, ты дэ ковбасу брав?
— Та он у том магазинчике.
— А народу богато?
— Та не, ныкого. Даже продавця нэмае…

*****

— Яша, мы с тобой таки самые несчастные люди на свете!
— Сарочка, ну почему так считаешь?
— Мы живём около моря, нам даже в отпуск поехать некуда!

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