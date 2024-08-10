Анекдот дня: почему одесситы Яша и Сарочка самые несчастные люди

– Наум Абрамыч, а вы кудой?

– Таки Сёма шоб ты знал, скажу тебе за твой интерес: я иду покупать яйца!

– На Привоз или к тёте Циле у лавку?

– У тёплое море!

*****

Эх, Одесса…

— Кумэ, ты дэ ковбасу брав?

— Та он у том магазинчике.

— А народу богато?

— Та не, ныкого. Даже продавця нэмае…

*****

— Яша, мы с тобой таки самые несчастные люди на свете!

— Сарочка, ну почему так считаешь?

— Мы живём около моря, нам даже в отпуск поехать некуда!

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