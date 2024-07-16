Анекдот дня: как Моня поступил в театральный институт

Объявление в газете «Вечерняя Одесса»: «Сниму комнату с мужем на 1-2 года».

*****

Одесса. Звонок в дверь. Открывает дородная Роза Абрамовна. На пороге стоит худой бледный молодой человек с горящими глазами, рюкзачком за плечами, книжкой в руках и спрашивает:

— Скажите, вы верите в Бога?

— Ой, я вас умоляю! Мы же его и придумали!

*****

— Я таки поступил в театральный институт!

— Как это, Моня? У тебя же нет никаких данных!

— А дядя Фима?

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