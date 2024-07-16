Анекдот дня: как Моня поступил в театральный институт

Анекдот дня: как Моня поступил в театральный институт

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

Объявление в газете «Вечерняя Одесса»: «Сниму комнату с мужем на 1-2 года».

*****

Одесса. Звонок в дверь. Открывает дородная Роза Абрамовна. На пороге стоит худой бледный молодой человек с горящими глазами, рюкзачком за плечами, книжкой в руках и спрашивает:
— Скажите, вы верите в Бога?
— Ой, я вас умоляю! Мы же его и придумали!

*****

— Я таки поступил в театральный институт!
— Как это, Моня? У тебя же нет никаких данных!
— А дядя Фима?

У нас есть и другие анекдоты:

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