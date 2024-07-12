Анекдот дня: какой сегодня день у Жоры

— Сарочка, меня переводят в Бердичев, — жалуется жене сотрудник одесского бюро прогнозов Рабинович.

— Яша, я так и знала, что этим таки закончатся твои разногласия со здешней погодой.

*****

— Жора, я вижу, ты ешь мясо, а говорил, что вегетарианец?

— А таки сегодня у меня разгрузочный день.

*****

Две одесситки разговаривают:

— Розочка сказала, что дядя Зяма подарил ей ожерелье из настоящего жемчуга.

— Не верю. Или дядя ненастоящий, или таки жемчуг фальшивый.

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