Анекдот дня: какой сегодня день у Жоры

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Сарочка, меня переводят в Бердичев, — жалуется жене сотрудник одесского бюро прогнозов Рабинович.
— Яша, я так и знала, что этим таки закончатся твои разногласия со здешней погодой.
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— Жора, я вижу, ты ешь мясо, а говорил, что вегетарианец?
— А таки сегодня у меня разгрузочный день.
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Две одесситки разговаривают:
— Розочка сказала, что дядя Зяма подарил ей ожерелье из настоящего жемчуга.
— Не верю. Или дядя ненастоящий, или таки жемчуг фальшивый.
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