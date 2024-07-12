Анекдот дня: який сьогодні день у Жори

— Сарочко, мене переводять до Бердичева, — скаржиться дружині співробітник одеського бюро прогнозів Рабінович.

— Яша, я так і знала, що цим таки закінчаться твої розбіжності з тутешньою погодою.

*****

— Жоро, я бачу, ти їси м’ясо, а казав, що вегетаріанець?

— А таки сьогодні в мене розвантажувальний день.

*****

Дві одеситки розмовляють:

— Розочка сказала, що дядько Зяма подарував їй намисто зі справжніх перлів.

— Не вірю. Або дядько несправжній, або таки перли фальшиві.

У нас є й інші анекдоти: