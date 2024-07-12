Анекдот дня: який сьогодні день у Жори

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Сарочко, мене переводять до Бердичева, — скаржиться дружині співробітник одеського бюро прогнозів Рабінович.
— Яша, я так і знала, що цим таки закінчаться твої розбіжності з тутешньою погодою.
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— Жоро, я бачу, ти їси м’ясо, а казав, що вегетаріанець?
— А таки сьогодні в мене розвантажувальний день.
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Дві одеситки розмовляють:
— Розочка сказала, що дядько Зяма подарував їй намисто зі справжніх перлів.
— Не вірю. Або дядько несправжній, або таки перли фальшиві.
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