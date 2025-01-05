Анекдот дня: какой Дед Мороз нужен мадам Марик

Всем утро доброе! А почему бы ему не быть добрым, когда оно воскресное?.. а чтобы ваше настроение стало еще лучше, начните этот день с порция одесского юмора от «Одесской жизни». И вы таки не пожалеете!
– Фима, я Вас умоляю, только не теряйте голову! Вдруг жизнь захочет Вас ещё по ней погладить?
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Мадам Марик обновила статус в своем аккаунте:
«В активном поиске ДЕДА МОРОЗА
Ну, чтобы не совсем уж дед, но чтобы мороз по коже!..
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На Привозе в Одессе:
– Мадам, а сдача?
– Вы шо, сюда за сдачей пришли?
– Нет.
– Вот таки и идите без сдачи!
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– Мамочка, почему Соломон был такой мудрый?
– Потому, сынок, что у него было много жён, и он со всеми советовался…
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