Анекдот дня: какой Дед Мороз нужен мадам Марик

– Фима, я Вас умоляю, только не теряйте голову! Вдруг жизнь захочет Вас ещё по ней погладить?

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Мадам Марик обновила статус в своем аккаунте:

«В активном поиске ДЕДА МОРОЗА

Ну, чтобы не совсем уж дед, но чтобы мороз по коже!..

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На Привозе в Одессе:

– Мадам, а сдача?

– Вы шо, сюда за сдачей пришли?

– Нет.

– Вот таки и идите без сдачи!

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– Мамочка, почему Соломон был такой мудрый?

– Потому, сынок, что у него было много жён, и он со всеми советовался…

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