Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: какой Дед Мороз нужен мадам Марик

Анекдот дня: какой Дед Мороз нужен мадам Марик

Всем утро доброе! А почему бы ему не быть добрым, когда оно воскресное?.. а чтобы ваше настроение стало еще лучше, начните этот день с порция одесского юмора от «Одесской жизни». И вы таки не пожалеете!

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– Фима, я Вас умоляю, только не теряйте голову! Вдруг жизнь захочет Вас ещё по ней погладить?

***
Мадам Марик обновила статус в своем аккаунте:
«В активном поиске ДЕДА МОРОЗА
Ну, чтобы не совсем уж дед, но чтобы мороз по коже!..

***
На Привозе в Одессе:
– Мадам, а сдача?
– Вы шо, сюда за сдачей пришли?
– Нет.
– Вот таки и идите без сдачи!

***
– Мамочка, почему Соломон был такой мудрый?
– Потому, сынок, что у него было много жён, и он со всеми советовался…

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Редакция ПРОФИЛЬ
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