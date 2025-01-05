Анекдот дня: який Дід Мороз потрібен мадам Марік

Усім доброго ранку! А чому б йому не бути добрим, коли він недільний? А щоб ваш настрій став ще кращим, почніть цей день із порції одеського гумору від «Одеського життя». І ви таки не пошкодуєте!
– Фімо, я Вас благаю, тільки не втрачайте голову! Раптом життя захоче Вас ще по ній погладити?
***
Мадам Марік оновила статус у своєму обліковому записі:
«В активному пошуку ДІДА МОРОЗА
Ну, щоб не зовсім уже дід, але щоб мороз по шкірі!..
***
На Привозі в Одесі:
– Мадам, а здача?
– Ви шо, сюди по здачу прийшли?
– Ні.
– От і йдіть без здачі!
***
– Мамо, чому Соломон був такий мудрий?
– Тому, синку, що він мав багато дружин, і він з усіма радився…
Хочете більше анекдотів?