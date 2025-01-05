Анекдот дня: який Дід Мороз потрібен мадам Марік

– Фімо, я Вас благаю, тільки не втрачайте голову! Раптом життя захоче Вас ще по ній погладити?

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Мадам Марік оновила статус у своєму обліковому записі:

«В активному пошуку ДІДА МОРОЗА

Ну, щоб не зовсім уже дід, але щоб мороз по шкірі!..

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На Привозі в Одесі:

– Мадам, а здача?

– Ви шо, сюди по здачу прийшли?

– Ні.

– От і йдіть без здачі!

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– Мамо, чому Соломон був такий мудрий?

– Тому, синку, що він мав багато дружин, і він з усіма радився…

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