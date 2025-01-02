Анекдот дня: как понять, что Новый год прошел хорошо

– Привет, ну, как ты встретил Новый год?

– Не знаю, еще не рассказывали…

***

Можно считать, что Новый год прошел хорошо, если с утра на улице тебя будут звать «Чувак с ютуба».

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Объявление 1 января: «Снятие похмельного синдрома материалом заказчика».

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Скоро начнется серия увлекательных фотографий: я с елкой, я вместо елки, я под елкой…

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– Что ты подарил жене на Новый год?

– Путевку в Таиланд.

– А она что тебе?

– Улетела!

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