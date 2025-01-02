Анекдот дня: как понять, что Новый год прошел хорошо

Утро доброе, одесситы и все примкнувшие к таковым! Ну что – Новый год встретили хорошо? Или еще не знаете? Или не знаете, как понять, что хорошо? Тогда вам срочно необходимо ознакомиться с нашей утренней подборкой тематических (ну а как иначе!) анекдотов:
– Привет, ну, как ты встретил Новый год?
– Не знаю, еще не рассказывали…
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Можно считать, что Новый год прошел хорошо, если с утра на улице тебя будут звать «Чувак с ютуба».
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Объявление 1 января: «Снятие похмельного синдрома материалом заказчика».
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Скоро начнется серия увлекательных фотографий: я с елкой, я вместо елки, я под елкой…
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– Что ты подарил жене на Новый год?
– Путевку в Таиланд.
– А она что тебе?
– Улетела!
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