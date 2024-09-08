Анекдот дня: как супруги Циммерман собирались в ресторан

Почему это мы о тёще вдруг заговории? А потому как сегодняшний одесский анекдот – таки про неё, родимую:

Супруги Циммерман собираются в ресторан. Оделись, оставили свет в прихожей, включили автоответчик, накрыли попугая, выгнали кошку во двор, заказали такси по телефону…

Через несколько минут подъезжает такси. Только Изя выходит из дома, как кошка прошмыгнула в дом, зная прекрасно, шо раз хозяева уходят, можно будет безнаказанно попытаться наложить лапы на попугая.

Сара пошла к такси, а Изя вернулся в дом, шобы отловить животное и выгнать на улицу.

Сара, садясь в такси и не желая, шобы водитель знал, шо дома никого не остается, говорит, шо муж сейчас вернется, он пошел пожелать любимой тёще, спокойной ночи.

Спустя несколько минут, Изя, весь взъерошенный, выходит из дома и садится в такси.

– Изенька, шо так долго?

– Сарочка, эта падла, забилась под кровать, пришлось ее оттуда шваброй выталкивать. Все руки исцарапала… Пришлось замотать эту тварюку в одеяло, потом тащить эту жирную задницу по лестнице вниз и выкинуть нафиг во двор!

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