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Анекдот дня: как супруги Циммерман собирались в ресторан

Анекдот дня: как супруги Циммерман собирались в ресторан

Всем привет и с добрым утром! Воскресным утром, заметим. А это значит что? Что можно отоспаться, покушать вкусного (может дома, а может и в заведении каком) и обязательно уделить внимание своим родным и близким (ну, например, любимой теще).

Почему это мы о тёще вдруг заговории? А потому как сегодняшний одесский анекдот – таки про неё, родимую:

Супруги Циммерман собираются в ресторан. Оделись, оставили свет в прихожей, включили автоответчик, накрыли попугая, выгнали кошку во двор, заказали такси по телефону…
Через несколько минут подъезжает такси. Только Изя выходит из дома, как кошка прошмыгнула в дом, зная прекрасно, шо раз хозяева уходят, можно будет безнаказанно попытаться наложить лапы на попугая.
Сара пошла к такси, а Изя вернулся в дом, шобы отловить животное и выгнать на улицу.
Сара, садясь в такси и не желая, шобы водитель знал, шо дома никого не остается, говорит, шо муж сейчас вернется, он пошел пожелать любимой тёще, спокойной ночи.
Спустя несколько минут, Изя, весь взъерошенный, выходит из дома и садится в такси.
– Изенька, шо так долго?
– Сарочка, эта падла, забилась под кровать, пришлось ее оттуда шваброй выталкивать. Все руки исцарапала… Пришлось замотать эту тварюку в одеяло, потом тащить эту жирную задницу по лестнице вниз и выкинуть нафиг во двор!

Кот злорадствует

Анекдот про такси

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