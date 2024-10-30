Анекдот дня: как в Яшу влюбилась его жена

– Слушай, Яша, у тебя потрясающая жена – умная, красивая, успешная. Как она в тебя влюбилась?

– Когда нас знакомили 30 лет назад, она мне так понравилась, что я пошел на хитрость и прикинулся веселым, умным, щедрым, остроумным, с деньгами…

– Ну, а потом как выкручивался?

– Так и не придумал, как выкрутиться – пришлось все 30 лет оставаться веселым, любящим, щедрым, остроумным, с деньгами…

***

– Мужчина, и таки шо вы от мине хочете?

– Мадам, таки ничего я от вас не хочу!

– Тогда давайте перейдем к моим желаниям…

***

Абраша, я Вам таки скажу:– Когда у Вас появляются деньги – у Вас появляются женщины!

– Появляются женщины – таки пропадают деньги!

– Пропадают деньги – пропадают женщины!

– Пропадают женщины – появляются деньги…

Абраша, если ви сможете из этого замкнутого круга убрать женщин – вы таки будете сказочно богаты!

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