Анекдот дня: как в Яшу влюбилась его жена

Всем привет! Желаем, чтобы эту среду вы провели бодро и с отличным настроением. А обеспечить это вам несомненно помогут утренние одесские анекдоты от «Одесской жизни».
– Слушай, Яша, у тебя потрясающая жена – умная, красивая, успешная. Как она в тебя влюбилась?
– Когда нас знакомили 30 лет назад, она мне так понравилась, что я пошел на хитрость и прикинулся веселым, умным, щедрым, остроумным, с деньгами…
– Ну, а потом как выкручивался?
– Так и не придумал, как выкрутиться – пришлось все 30 лет оставаться веселым, любящим, щедрым, остроумным, с деньгами…
***
– Мужчина, и таки шо вы от мине хочете?
– Мадам, таки ничего я от вас не хочу!
– Тогда давайте перейдем к моим желаниям…
***
Абраша, я Вам таки скажу:– Когда у Вас появляются деньги – у Вас появляются женщины!
– Появляются женщины – таки пропадают деньги!
– Пропадают деньги – пропадают женщины!
– Пропадают женщины – появляются деньги…
Абраша, если ви сможете из этого замкнутого круга убрать женщин – вы таки будете сказочно богаты!
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