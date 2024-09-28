Анекдот дня: почему мужчина на Привозе ничего не покупает

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!
Одесская квартира. Рабинович спрашивает у жены:
— Сарочка, дорогая, а шо ты сделаешь, если я тебе нечаянно изменю?
— Ха!.. Напишу на твоём надгробии: «У него было светлое будущее, но он таки предпочёл светлую память».
В одесском трамвае:
— Девушка, можно с вами познакомиться?
— Ой, мужчина, таки откуда я знаю, можно вам или нельзя? Спросите у моей мамы!
Одесса. Привоз. Колбасный ряд.
— Мужчина! Шо вы ото целый час ходите, пробуете и ничего не берёте?! Вам шо, таки ничего не нравится?
— Нравится!
— Шо, денег нет?!
— Есть!
— Ну так покупайте!
— Зачем?
— Шобы кушать!
— А я шо делаю?
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