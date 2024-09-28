Анекдот дня: почему мужчина на Привозе ничего не покупает

Одесская квартира. Рабинович спрашивает у жены:

— Сарочка, дорогая, а шо ты сделаешь, если я тебе нечаянно изменю?

— Ха!.. Напишу на твоём надгробии: «У него было светлое будущее, но он таки предпочёл светлую память».

В одесском трамвае:

— Девушка, можно с вами познакомиться?

— Ой, мужчина, таки откуда я знаю, можно вам или нельзя? Спросите у моей мамы!

Одесса. Привоз. Колбасный ряд.

— Мужчина! Шо вы ото целый час ходите, пробуете и ничего не берёте?! Вам шо, таки ничего не нравится?

— Нравится!

— Шо, денег нет?!

— Есть!

— Ну так покупайте!

— Зачем?

— Шобы кушать!

— А я шо делаю?

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