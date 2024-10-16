Анекдот дня: что Яша делает лучше всего на свете

***

– Яша, шо вы делаете лучше всего на свете?

– Таки откладываю на потом, Фима.

– И шо вы откладываете?

– Я потом вам расскажу.

***

– Семён Маркович, а шо вы скажете за пользу вегетарианства?

– Ну, Фима, шо тут сказать… Я знаю многих старых алкоголиков, и таки ни одного старого вегана.

***

Встречаются два одессита.

– Как дела?

– А что, ты уже знаешь?!?!?!

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