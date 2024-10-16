Анекдот дня: что Яша делает лучше всего на свете

Всем привет и хорошего осеннего настроения! Даже несмотря на то, что погода, возможно и не особо радует. И для начала сделайте зарядку… Нет, не телефона – себя, любимых! А после зарядитесь позитивом от наших одесских анекдотов. Ну и про телефон наверное все же не забудьте…
***
– Яша, шо вы делаете лучше всего на свете?
– Таки откладываю на потом, Фима.
– И шо вы откладываете?
– Я потом вам расскажу.
***
– Семён Маркович, а шо вы скажете за пользу вегетарианства?
– Ну, Фима, шо тут сказать… Я знаю многих старых алкоголиков, и таки ни одного старого вегана.
***
Встречаются два одессита.
– Как дела?
– А что, ты уже знаешь?!?!?!
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