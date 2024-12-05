Анекдот дня: як Сема яблука на Привозі вибирав

І, напевно, хтось вирушить сьогодні робити базар – на Привоз, на Новий ринок, та хоча б і на Київський!.. Так, сьогоднішня наша історія присвячується вам:

…Сема, ти хотів яблука? Ось вони… Що означає «не такі»? А які? Ти ж хотів зелені. Ось тобі зелені. Що означає «не такі»? А які? Мочені-і-і. Аааа. Ну, йдемо в мочений ряд. Ну, дивись, ось тобі мочені. Пані! У вас яблука смачні чи як «для продати»? Я зрозуміла, що треба пробувати. Давайте спробую. Ну таке… На два із плюсом. Сема, пробуй. Ну й що? Недоквашені? Дякую, дамочко. Пішли, Семо, далі. Ще одна бочка. Щось вони якісь кривуваті… Пані, а шо це у вас яблука… чи некондиція шо? Що означає «зате смачні»… А ціна як за красиві. Звісно, ​​треба пробувати. Давайте. Щось ви маленький шматочок ріжете, щоб покупець одразу не отруївся, а встиг відійти від прилавка чи що? Ну…таке… Семо, пробуй. А я кажу пробуй. Ти хотів цих яблук – пробуй. Шо я даремно з тобою пішла чи шо. Пробуй. Ну як? Ніяк. Зрозуміло. Пішли далі. Пані, а скільки коштує ваше яблуко? Що означає «як у всіх». Як у всіх міня не влаштовує. Мені не треба, як краще. Звісно, ​​треба пробувати. Давайте. Шо ви мені ріжете як для бегемота. Сема, пробуй. Смачні? Беремо? Скільки тобі взяти? Як ніскільки? Ти вже наївся? Ось бачиш, який у нас сьогодні добрий базар. І спробували, і наговорилися, і подихали повітрям… Що тобі більше сподобалося? Пробувати! Хто б сумнівався!

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