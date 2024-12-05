Анекдот дня: як Сема яблука на Привозі вибирав

Ранку усім доброго і настрою, зрозуміло, чудового! А в кого він із ранку не дуже, то таки будемо це виправляти! Як? А хоча б за допомогою невеликої порції неперевершеного одеського гумору від «Одесской жизни» і талановитої одеситки Марини Гарник.
І, напевно, хтось вирушить сьогодні робити базар – на Привоз, на Новий ринок, та хоча б і на Київський!.. Так, сьогоднішня наша історія присвячується вам:
…Сема, ти хотів яблука? Ось вони… Що означає «не такі»? А які? Ти ж хотів зелені. Ось тобі зелені. Що означає «не такі»? А які? Мочені-і-і. Аааа. Ну, йдемо в мочений ряд. Ну, дивись, ось тобі мочені. Пані! У вас яблука смачні чи як «для продати»? Я зрозуміла, що треба пробувати. Давайте спробую. Ну таке… На два із плюсом. Сема, пробуй. Ну й що? Недоквашені? Дякую, дамочко. Пішли, Семо, далі. Ще одна бочка. Щось вони якісь кривуваті… Пані, а шо це у вас яблука… чи некондиція шо? Що означає «зате смачні»… А ціна як за красиві. Звісно, треба пробувати. Давайте. Щось ви маленький шматочок ріжете, щоб покупець одразу не отруївся, а встиг відійти від прилавка чи що? Ну…таке… Семо, пробуй. А я кажу пробуй. Ти хотів цих яблук – пробуй. Шо я даремно з тобою пішла чи шо. Пробуй. Ну як? Ніяк. Зрозуміло. Пішли далі. Пані, а скільки коштує ваше яблуко? Що означає «як у всіх». Як у всіх міня не влаштовує. Мені не треба, як краще. Звісно, треба пробувати. Давайте. Шо ви мені ріжете як для бегемота. Сема, пробуй. Смачні? Беремо? Скільки тобі взяти? Як ніскільки? Ти вже наївся? Ось бачиш, який у нас сьогодні добрий базар. І спробували, і наговорилися, і подихали повітрям… Що тобі більше сподобалося? Пробувати! Хто б сумнівався!
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