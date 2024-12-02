Анекдот дня: Сима Марковна и ее шоколадный дипломат

И сегодня у нас даже не анекдот, а целая история от непревзойденной одесситки Марины Гарник:

…Представьте себе разговор трех старых подружек. Старых и по возрасту, и по давности знакомства.

– Сима Марковна, шо вы сели с самого края? Упадете с лавочки, отвечай за вас потом, как за хорошую.

– Лучше, как за красивую.

– А еще лучше, как за умную.

– Язвите… Я на вас не обижаюсь. Шо с вас взять, с больных, кроме анализов, да и то… испорченных.

– Ой-ой-ой…. Мы ж все три моложе тебя.

– А это на скорость не влияет. У меня с паспортом…. любовь. Я его не открываю, а он мИне не мешает.

– Дело не в возрасте.

– Конечно, не возрасте. Можно и молодым быть адиётом.

– А молодые все и есть…. слегка…

– Ну не скажите. Вот я помню был у мИня дипломат…

– Почему тока у тИбя? У мИня тоже был дипломат. Черненький такой.

– У тИбя тоже был черненький?

– Да, с кнопочками.

– Не с кнопочками, а с замочками.

– Кпоночки, замочки…. Мой был из Эквадора. И не такой уж и черненький… так, слегка шоколадный.

– Кто?

– Дипломат!

– Почему из Эквадора? Мой был черненький с замочками из Универмага.

– Откуда в Универмаге дипломаты? Дипломаты в Университете… Дружбы народов.

– А зачем дружбе народов… Чемоданы?

– Какие чемоданы?

– Ну чемоданы такие…черненькие с замочками, назывались «дипломат». Страшно неудобная вещь. Открываешь крышку и вся внутренность наружу.

– Ой, не могу… чемоданы…. Ой не могу. А Серафима то, про своего хахаля из Эквадора рассказывала. Ой, не могу… Черненький…

– Сами вы адиётки. Старые перечницы. Ничего вам рассказывать не буду. А могла бы. Он такое вытворял… Мой эквадорец… Шоколадный.

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