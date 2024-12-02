Анекдот дня: Сима Марковна и ее шоколадный дипломат

Утро доброе, одесситы, да и не только! Говорят, сегодня понедельник?.. И шо – день таки тяжелый? Ой, не делайте нам нервы, ведь тут главное, как его начать – и если на позитиве, то он и вовсе легким покажется? Не верите? А вы таки попробуйте!..
И сегодня у нас даже не анекдот, а целая история от непревзойденной одесситки Марины Гарник:
…Представьте себе разговор трех старых подружек. Старых и по возрасту, и по давности знакомства.
– Сима Марковна, шо вы сели с самого края? Упадете с лавочки, отвечай за вас потом, как за хорошую.
– Лучше, как за красивую.
– А еще лучше, как за умную.
– Язвите… Я на вас не обижаюсь. Шо с вас взять, с больных, кроме анализов, да и то… испорченных.
– Ой-ой-ой…. Мы ж все три моложе тебя.
– А это на скорость не влияет. У меня с паспортом…. любовь. Я его не открываю, а он мИне не мешает.
– Дело не в возрасте.
– Конечно, не возрасте. Можно и молодым быть адиётом.
– А молодые все и есть…. слегка…
– Ну не скажите. Вот я помню был у мИня дипломат…
– Почему тока у тИбя? У мИня тоже был дипломат. Черненький такой.
– У тИбя тоже был черненький?
– Да, с кнопочками.
– Не с кнопочками, а с замочками.
– Кпоночки, замочки…. Мой был из Эквадора. И не такой уж и черненький… так, слегка шоколадный.
– Кто?
– Дипломат!
– Почему из Эквадора? Мой был черненький с замочками из Универмага.
– Откуда в Универмаге дипломаты? Дипломаты в Университете… Дружбы народов.
– А зачем дружбе народов… Чемоданы?
– Какие чемоданы?
– Ну чемоданы такие…черненькие с замочками, назывались «дипломат». Страшно неудобная вещь. Открываешь крышку и вся внутренность наружу.
– Ой, не могу… чемоданы…. Ой не могу. А Серафима то, про своего хахаля из Эквадора рассказывала. Ой, не могу… Черненький…
– Сами вы адиётки. Старые перечницы. Ничего вам рассказывать не буду. А могла бы. Он такое вытворял… Мой эквадорец… Шоколадный.
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Из книги «Одесский дворик»