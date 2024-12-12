Анекдот дня: как сэкономить время на утренний сон

И сегодня мы узнаем, как и на чем экономит Фира Моисеевна, кто знает дядю Яшу и что предлагают в еврейском отеле.

***

Чтобы сэкономить время на утренний сон, Фира Моисеевна завтракала на ночь.

***

Одесса. Маленькая девочка идет с мамой по Ришельевской, навстречу им – мопс.

– Мама, – говорит девочка, – как этот песик похож на дядю Яшу!

– Тсс! Как тебе не стыдно?!

Малышка шепотом:

– Ты думаешь, собачка знает дядю Яшу?!

***

Объявление в еврейском отеле:

– Дорогие гости! Если вам что-нибудь понадобилось, смело обращайтесь ко мне. Я таки объясню, как без этого можно обойтись! С уважением, управляющий отеля.

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