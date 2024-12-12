Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как сэкономить время на утренний сон

Анекдот дня: как сэкономить время на утренний сон

Всех-всех с добрым утром! Этим утром четверга «Одесская жизнь» приветствует как тех, кто прекрасно выспался и к новым трудовым свершениям готов, так и тех, кому, скажем так, вставать не очень-то охота… Понимаем, сочувствуем, но что делать – еще не выходные! А вот помочь взбодриться мы вам таки можем – ловите утреннюю порцию одесских анекдотов!

И сегодня мы узнаем, как и на чем экономит Фира Моисеевна, кто знает дядю Яшу и что предлагают в еврейском отеле.

***
Чтобы сэкономить время на утренний сон, Фира Моисеевна завтракала на ночь.

Недоброе утро

***
Одесса. Маленькая девочка идет с мамой по Ришельевской, навстречу им – мопс.
– Мама, – говорит девочка, – как этот песик похож на дядю Яшу!
– Тсс! Как тебе не стыдно?!
Малышка шепотом:
– Ты думаешь, собачка знает дядю Яшу?!

Карикатура про собачку

***
Объявление в еврейском отеле:
– Дорогие гости! Если вам что-нибудь понадобилось, смело обращайтесь ко мне. Я таки объясню, как без этого можно обойтись! С уважением, управляющий отеля.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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