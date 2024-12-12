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Анекдот дня: як заощадити час на ранковий сон

Анекдот дня: як заощадити час на ранковий сон

Усіх-всіх з добрим ранком! Цього ранку четверга «Одеське життя» вітає як тих, хто чудово виспався і до нових трудових звершень готовий, так і тих, кому, скажімо так, вставати не дуже хочеться… Розуміємо, співчуваємо, та що робити – ще не вихідні! А ось допомогти підбадьоритися ми вам таки можемо – ловіть ранкову порцію одеських анекдотів!

І сьогодні ми дізнаємося, як і на чому заощаджує Фіра Мойсіївна, хто знає дядька Яшу і що пропонують у єврейському готелі.

***
Щоб заощадити час на ранковий сон, Фіра Мойсіївна снідала на ніч.

Недобрий ранок

***
Одеса. Маленька дівчинка йде з мамою Рішельєвською, назустріч їм – мопс.
– Мамо, – каже дівчинка, – як цей песик схожий на дядька Яшу!
– Тсс! Як тобі не соромно?!
Малятко пошепки:
– Ти думаєш, собачка знає дядька Яшу?!

Карикатура про собачку

***
Оголошення в єврейському готелі:
– Шановні гості! Якщо вам щось знадобилося, сміливо звертайтесь до мене. Я таки поясню, як без цього можна обійтися! З повагою, керуючий готелю.

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