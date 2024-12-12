Анекдот дня: як заощадити час на ранковий сон

І сьогодні ми дізнаємося, як і на чому заощаджує Фіра Мойсіївна, хто знає дядька Яшу і що пропонують у єврейському готелі.

***

Щоб заощадити час на ранковий сон, Фіра Мойсіївна снідала на ніч.

***

Одеса. Маленька дівчинка йде з мамою Рішельєвською, назустріч їм – мопс.

– Мамо, – каже дівчинка, – як цей песик схожий на дядька Яшу!

– Тсс! Як тобі не соромно?!

Малятко пошепки:

– Ти думаєш, собачка знає дядька Яшу?!

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Оголошення в єврейському готелі:

– Шановні гості! Якщо вам щось знадобилося, сміливо звертайтесь до мене. Я таки поясню, як без цього можна обійтися! З повагою, керуючий готелю.

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