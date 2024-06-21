Анекдот дня: почему ребенок Бори не засыпает

— Роза Марковна, а шо такое любовь?

— Ой, Софочка, всё просто… Это когда закрываешь глаза таки на все его недостатки. Потом открываешь — а уже двое детей!

*****

— Жора, шо случилось?! На тебе таки лица нет!

— Та! Я предложил Розе выйти за меня замуж, и… она согласилась.

— Я согласна! Сейчас или никогда! — подумав немного, ответила она.

— Таки… может, никогда? — тоже немного подумав, спросил я.

— Нет, Жора! Уже поздно! — отрезала она.

*****

Привоз.

— Боря, почему у тебя ребёнок не засыпает?

— Не понимаю, Фирочка! Трясу погремушкой, а он не спит.

— Шо ты делаешь? Ты портишь ребёнку слух! Тряси копилку!

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