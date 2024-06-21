Анекдот дня: почему ребенок Бори не засыпает

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Роза Марковна, а шо такое любовь?
— Ой, Софочка, всё просто… Это когда закрываешь глаза таки на все его недостатки. Потом открываешь — а уже двое детей!
*****
— Жора, шо случилось?! На тебе таки лица нет!
— Та! Я предложил Розе выйти за меня замуж, и… она согласилась.
— Я согласна! Сейчас или никогда! — подумав немного, ответила она.
— Таки… может, никогда? — тоже немного подумав, спросил я.
— Нет, Жора! Уже поздно! — отрезала она.
*****
Привоз.
— Боря, почему у тебя ребёнок не засыпает?
— Не понимаю, Фирочка! Трясу погремушкой, а он не спит.
— Шо ты делаешь? Ты портишь ребёнку слух! Тряси копилку!
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