Анекдот дня: как Роза Абрамовна письмо Санта Клаусу писала

…Не успеем и оглянуться, как вот оно – Рождество, а там и Новый год. А у кого-то и еще одно Рождество… Но сейчас мы не об этом, а то том, что кто-то уже возможно задумался: а не написать ли письмо Санта Клаусу?.. Или для кого-то это Дед Мороз… Но мы опять таки не об этом, а о том, как писала свое письмо героиня одного из наших сегодняшних анекдотов:

Роза Абрамовна написала письмо Санта Клаусу. Попросила здоровья, денег, мужа…. Мужа потом убрала из списка. А слово «деньги» написала крупнее.

***

Мадам Марик вышла замуж за электрика, потом за сантехника, затем за маляра…

И таки – да! Сделала ремонт в доме!

***

– Алло, пожарные?

– Да, мадам.

– Срочно приезжайте на Преображенскую, дом 5. Я сегодня – огонь!

***

Врач – Розе:

– Больше бывайте на свежем воздухе и теплее одевайтесь.

Роза мужу:

– Врач прописал мне отдых на море и норковую шубу!

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