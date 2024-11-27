Анекдот дня: как Роза Абрамовна письмо Санта Клаусу писала

Всем привет и с добрым утром! Ночь прошла спокойно и проснулись вы в отличном настроении? Нет? Тогда давайте срочно это исправлять? Как? Да хотя бы с помощью утренней порции одесского юмора от «Одесской жизни»!
…Не успеем и оглянуться, как вот оно – Рождество, а там и Новый год. А у кого-то и еще одно Рождество… Но сейчас мы не об этом, а то том, что кто-то уже возможно задумался: а не написать ли письмо Санта Клаусу?.. Или для кого-то это Дед Мороз… Но мы опять таки не об этом, а о том, как писала свое письмо героиня одного из наших сегодняшних анекдотов:
Роза Абрамовна написала письмо Санта Клаусу. Попросила здоровья, денег, мужа…. Мужа потом убрала из списка. А слово «деньги» написала крупнее.
***
Мадам Марик вышла замуж за электрика, потом за сантехника, затем за маляра…
И таки – да! Сделала ремонт в доме!
***
– Алло, пожарные?
– Да, мадам.
– Срочно приезжайте на Преображенскую, дом 5. Я сегодня – огонь!
***
Врач – Розе:
– Больше бывайте на свежем воздухе и теплее одевайтесь.
Роза мужу:
– Врач прописал мне отдых на море и норковую шубу!
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